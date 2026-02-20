Baja producción minera en Zacatecas

La producción minera en Zacatecas, uno de los principales motores económicos del estado y de México, registró una caída significativa al cierre de 2025, según datos de la Estadística de la Industria Minerometalúrgica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esto ha generado preocupación entre autoridades y sectores productivos, así como una serie de reacciones sobre el futuro del sector.

De acuerdo con el reporte oficial, la actividad minera en Zacatecas representó reducciones importantes en la extracción de varios minerales clave. El zinc fue más afectado, con una caída de 26.2% en comparación con el mismo periodo de 2024, seguido de oro (-25.9%), plomo (-22.4%) y plata (-11%). El cobre también mostró una ligera disminución de 0.7%. A pesar de estas cifras, Zacatecas sigue siendo el principal estado productor de estos minerales en el país.

La disminución no es exclusiva de Zacatecas. A nivel nacional, la producción minerometalúrgica, que incluye extracción, beneficio, fundición y afinación de minerales metálicos y no metálicos, cayó 7.2% en términos anuales y 0.9% mensual para diciembre de 2025, reflejando una tendencia a la baja en el sector para ese periodo.

Desde inicios de 2026, la entidad también reportó descensos mensuales en la producción de oro, plata, zinc, plomo y cobre, que en algunos casos superaron las disminuciones nacionales. Por ejemplo, en enero de este año, la disminución anual de oro fue mayor a la media nacional, colocando a Zacatecas entre los estados con mayor contracción de producción.

Las autoridades han señalado que varios factores pueden estar influyendo en esta contracción. Entre ellos se mencionan dificultades para obtener permisos de explotación y exploración, lo que podría frenar la entrada de nuevos proyectos y limitar la expansión de los asistentes. Esto ha generado advertencias de riesgo para la actividad minera en el estado si no se agilizan dichos trámites.

Pese a los resultados negativos, Zacatecas se mantiene como líder nacional en la producción de minerales como oro, plata, plomo, zinc, gracias al volumen histórico de producción y la presencia de importantes yacimientos. Sin embargo, la caída en la actividad ha encendido alertas sobre los retos que enfrenta el sector, especialmente en un contexto global donde los precios de algunos metales pueden fluctuar y afectar los ingresos de las empresas mineras.

A nivel local se han planteado estrategias para hacer frente a las dificultades. El gobierno estatal ha expresado su intención de reforzar la obra pública y consolidar la minería como uno de los pilares económicos, buscando atraer inversión privada y mantener el empleo en el sector.

Además, movimientos recientes como el robo de mineral y de cargamentos en algunas zonas han sido reportados por la Secretaría de Economía de Zacatecas como una de las principales incidencias del sector, aunque no relacionadas con violencia directa, sino con la seguridad de las operaciones industriales.

La caída en la producción minera ha generado discusión entre analistas, autoridades y empresas del sector. Por un lado, está el desafío de revertir las cifras negativas mediante políticas públicas y una mayor inversión en exploración de tecnología. Por otro, están las preocupaciones sobre la competitividad en un contexto global, donde México compite con otras naciones productoras de minerales.