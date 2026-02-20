Coloca la gobernadora de Guanajuato la primera piedra de la Casa del Jubilado

Con el objetivo de impulsar el bienestar de las personas jubiladas y pensionadas en el estado, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo encabezó la ceremonia de la colocación de la primera piedra de la Casa del Jubilado del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG) en el municipio de Silao.

El evento, que se realizó en el fraccionamiento Valle de San José, contó con la presencia de autoridades estatales y municipales, entre ellas la alcaldesa Melanie Murillo Chávez, así como representantes del ISSEG y de organizaciones sindicales.

La Casa del Jubilado es un proyecto que busca ofrecer un espacio digno y adecuado para que las personas jubiladas y pensionadas puedan reunirse, participar en actividades culturales, recreativas, deportivas y sociales con el fin de fortalecer su desarrollo personal y bienestar.

La obra se construirá en un terreno de más de 1,725 metros cuadrados donado por el municipio y el gobierno del estado, que aportará una inversión superior a 7.9 millones de pesos para su realización. Se espera que el centro esté concluido a finales de este año, según informaron las autoridades.

Durante su discurso, la gobernadora García Muñoz Ledo destacó la importancia de este tipo de espacios para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Señaló que estas acciones representan un reconocimiento al esfuerzo de quienes contribuyeron durante años al desarrollo del estado y ahora merecen un lugar para convivir, aprender y mantenerse activos.

“La construcción de la Casa del Jubilado no es solo una obra más, es un reconocimiento, un homenaje y un acto de justicia para todos aquellos que dedicaron gran parte de su vida al servicio y al trabajo”, declaró la mandataria durante el evento.

Este nuevo centro ofrecerá una variedad de espacios pensados para la atención integral de sus usuarios, incluyendo áreas de convivencia, talleres, aulas para actividades formativas, además de consultorios y zonas recreativas. Se estima que podrá beneficiar a cerca de 800 personas pensionadas y jubiladas de Silao y municipios cercanos una vez que esté en operación.

La construcción de esta casa se suma a la red de espacios similares que operan en el estado de Guanajuato, y que buscan ofrecer oportunidades de integración social, el ejercicio cultural y entretenimiento para el sector de la población mayor. Autoridades estatales indicaron que estos espacios han demostrado ser fundamentales para fortalecer la salud emocional, social y física de sus asistentes.

En el mismo evento, la gobernadora también entregó apoyos del programa “Mi Negocio Pa’Delante” a 34 proyectos productivos locales, con equipamiento y herramientas para fortalecer pequeños negocios en Silao, Romita y la capital del estado. Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para impulsar la economía familiar en Guanajuato.