Gobierno de Coahuila fortalece lazos comerciales con Canadá

El gobierno de Coahuila continúa impulsando su presencia económica internacional con acciones dirigidas a fortalecer sus vínculos comerciales con Canadá, uno de los principales socios comerciales fuera de Norteamérica, informaron autoridades estatales durante una reunión con representantes del país norteamericano.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó una visita oficial a la planta de Magna Estampados en Ramos Arizpe, donde sostuvo un encuentro con el ministro canadiense de Comercio, Dominic LeBlanc, así como con el embajador de Canadá en México, Cameron MacKay. El objetivo del diálogo fue consolidar una agenda de trabajo conjunta que promueva la inversión extranjera directa, genere empleo y amplíe oportunidades de desarrollo en Coahuila.

Durante el encuentro, Jiménez Salinas destacó las fortalezas de la entidad como destino de inversión, entre ellas la seguridad, la certeza jurídica, la infraestructura moderna y la paz laboral, características que, afirmó, han permitido atraer y consolidar operaciones de empresas globales. Estas condiciones han convertido a Coahuila en un actor clave dentro del sector automotriz, uno de los motores económicos del estado.

“Canadá es un socio estratégico para Coahuila. Estamos listos para continuar fortaleciendo esta relación en inversión, innovación, cadenas de suministro, desarrollo de proveedores y formación técnica especializada”, expresó el gobernador ante los representantes canadienses y empresarios asistentes.

La relación comercial con Canadá no es nueva: compañías como Magna International, con varias instalaciones en el estado, emplean a miles de trabajadores y han anunciado inversiones millonarias en Coahuila para los próximos años. Estas empresas no solo producen autopartes y componentes para la industria automotriz, sino que también han contribuido a la consolidación de la cadena productiva local con un impacto directo en el empleo y la economía regional.

En el contexto bilateral, México y Canadá han intensificado sus lazos comerciales más allá del ámbito estatal. En fechas recientes, el gobierno mexicano y el canadiense acordaron desarrollar un plan de acción conjunto para fortalecer la integración económica rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2026. Este plan busca enfrentar desafíos regulatorios y ampliar la cooperación económica en sectores estratégicos.

Además, el comercio bilateral entre ambos países ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años. Organismos empresariales y gubernamentales han destacado el incremento de intercambios comerciales, así como la participación de empresas canadienses en proyectos de inversión en México.

El fortalecimiento de la relación comercial con Canadá representa, para las autoridades coahuilenses, un paso importante en la diversificación de la economía local y la ampliación de oportunidades para los ciudadanos. La intención es no solo consolidar la presencia de empresas canadienses ya establecidas en la región, sino también atraer nuevos proyectos que contribuyan al desarrollo industrial, tecnológico y laboral en diversas zonas del estado.