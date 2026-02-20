Sinaloa se proyecta como destino estratégico para la industria fílmica

Proyecto de cine "Pimienta"

Elisa Ramírez Bojórquez, directora de Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo (Sectur), informó que el 23 de febrero iniciará en Mazatlán el rodaje del largometraje “Pimienta”, proyecto que reafirma a Sinaloa como un destino estratégico para la industria cinematográfica y audiovisual.

Ramírez Bojórquez indicó el proyecto fílmico incluirá locaciones en San Ignacio para dar visibilidad a la actividad cinematográfica y audiovisual que se desarrolla en la entidad.

“Estamos hoy para presentar el proyecto fílmico Pimienta, una producción que incluye talento local y nacional y bueno esto surge a raíz de las iniciativas que se están dando para generar más actividad fílmica en nuestras comunidades”, mencionó la funcionaria.

En Mazatlán las filmaciones se llevarán a cabo en La Puntilla, el Gran Acuario Mar de Cortés, el Malecón, la Isla de la Piedra, la zona turística, el Observatorio, el Museo Nacional de la Ballena, entre otros sitios, mientras que en San Ignacio se tendrán locaciones en Barras de Piaxtla.

“Pimienta” es dirigida por el cineasta sinaloense Francisco Romero, y protagonizada por los actores Jaime González Peña y Valentina Boucuot, en un proyecto encabezado por Grupo Hagamos Cine, productora liderada por Emiliano Dueñas, CEO y productor ejecutivo, quien cuenta con casi 20 años de experiencia en la industria y ha sido ganador de premios en Canadá, Estados Unidos y México.

En el filme, “Pimienta” es una perrita que acompaña al protagonista, Teo, en un viaje de descubrimiento interior que inicia al enterarse del fallecimiento de su madre. Y aunque él creció lejos de ella, a partir de su muerte es como comienza a conocerla, entenderla y a construir una mejor relación con su recuerdo.

