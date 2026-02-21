Autoridades clausuran tres pozos irregulares de agua en Nayarit

Pozos irregulares en Bahía de Banderas, Nayarit

La Comisión Nacional de Agua (Conagua), clausuró temporalmente tres pozos irregulares de agua en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, como parte de las acciones del ordenamiento del uso de las aguas nacionales y la garantía del acceso como un derecho.

El operativo se realizó en coordinación con la Guardia Nacional y la Policía Estatal, tras denuncias ciudadanas sobre posibles extracciones ilegales en seis aprovechamientos de aguas subterráneas. Derivado de las inspecciones, las autoridades determinaron que tres pozos operaban de manera irregular y que el agua extraída era vendida a la población mediante pipas.

De acuerdo con los datos de la dependencia, en esos puntos se extraían alrededor de 350 mil litros, lo que impacta de manera significativa los acuíferos de Punta de Mita y Bahía de Banderas, los cuales enfrentan un déficit.

La Conagua informó que inició los procedimientos correspondientes ante la autoridad judicial para que se determinen las resoluciones definitivas.

La Crónica de Hoy 2026