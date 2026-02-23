En Jalisco suman 41 detenidos, 81 OXXOs afectados y 91 vehículos quemados tras jornada de violencia

Tiendas de conveniencia vandalizadas en Jalisco El gobierno estatal confirmó 41 detenidos, decenas de comercios dañados y la suspensión parcial de actividades como clases y vacunación (Francisco Guasco/EFE)

La reacción violenta que se desató en Jalisco tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, dejó una suma de 41 personas detenidas, daños a decenas de comercios y la quema de casi un centenar de vehículos, de acuerdo con el último reporte oficial del gobierno estatal la mañana de este lunes 23 de febrero.

Detenidos por rapiña

Según las autoridades, 20 de los detenidos están señalados por participar directamente en actos violentos, como bloqueos carreteros y enfrentamientos armados, mientras que otras 21 personas fueron arrestadas por saqueos y rapiña en distintos puntos del estado. Las detenciones estuvieron a cargo de elementos de la Guardia Nacional, la Fiscalía estatal y la Secretaría de Seguridad de Jalisco.

Tiendas y bancos vandalizados

El recuento de daños incluyó 81 tiendas de conveniencia Oxxo vandalizadas, cuatro sucursales BanCoppel y 22 Bancos del Bienestar afectados, tanto en el área metropolitana de Guadalajara como en otros municipios,

Además, se reportaron 91 vehículos particulares incendiados o con daños y al menos 37 enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y civiles armados.

Transporte público

Este lunes, el gobierno de Jalisco informó que el servicio de varias líneas del transporte público masivo ya fue restablecido en su totalidad, mientras que las rutas troncales y alimentadoras continúan normalizando sus frecuencias de manera gradual.

En contraste, la Secretaría de Educación estatal mantuvo suspendidas las clases presenciales en todos los niveles durante la jornada, y la Secretaría de Salud pausó la campaña de vacunación en la entidad, una de las más afectadas recientemente por el brote de sarampión.

El Gobierno de Jalisco aseguró que mantiene coordinación permanente con autoridades federales y municipales para recuperar por completo el orden y reforzar la seguridad en todo el estado.