Garantizar y agilizar el acceso a los derechos humanos, prioridad para el SEDIF y la CDH en Puebla

En un esfuerzo por mejorar la atención a la población en situación de vulnerabilidad, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de garantizar y agilizar el acceso a los derechos humanos en la entidad.

Este acuerdo representa un paso importante en el trabajo conjunto entre dos instituciones clave para la protección de los derechos básicos de la ciudadanía. La firma del convenio se realizó en el Centro Poblano de Salud Mental Integral (CEPOSAMI), donde representantes de ambas instituciones se comprometieron públicamente a trabajar de manera coordinada para acercar los servicios a quienes más lo necesitan.

Durante el evento, el director general del SEDIF, Juan Carlos Valdez Zayas, señaló que este convenio no es sólo un trámite burocrático, sino “un compromiso profundo con la vida, la dignidad y el bienestar de quienes más lo necesitan”. Por su parte, la comisionada de la CDH, Rosa Isela Sánchez Soya, expresó que este acuerdo permitirá avanzar hacia servicios públicos que respondan mejor a las necesidades de las y los poblanos, especialmente a aquellos que enfrentan situaciones de vulneración de sus derechos.

El objetivo fundamental de este convenio es implementar mecanismos que faciliten el acceso a los derechos humanos de forma más rápida, eficiente y sensible, superando métodos tradicionales que a menudo se perciben como burocráticos o lentos. Por ejemplo, se espera que personas en situación de vulnerabilidad puedan recibir atención más cercana y cálida, con un enfoque humanista que tenga en cuenta sus condiciones particulares.

Este trabajo conjunto entre el SEDIF y la CDH está alineado con una serie de acciones que se vienen impulsando en Puebla para fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos. La CDH, por ejemplo, ha venido promoviendo convenios con diferentes municipios y organismos, con la finalidad de reforzar la protección de los derechos fundamentales en todo el estado.

Además, la CDH ha desarrollado programas de capacitación y atención directa para la población, como parte de su labor cotidiana de defensa y promoción de los derechos humanos. Instituciones públicas y personal de gobierno han recibido cursos especializados para garantizar que, en su actuación, se respeten y protejan los derechos de las personas que acuden a ellas buscando soluciones a sus problemas.

Este tipo de colaboraciones también responde a la necesidad de romper con los obstáculos que muchas personas enfrentan al buscar justicia o servicios básicos. En el pasado, la Comisión de Derechos Humanos ha emitido recomendaciones a diversas autoridades por violaciones a derechos como el acceso a la justicia o la seguridad jurídica, mostrando que aún existen brechas importantes en la protección de garantías fundamentales.

La firma de este convenio muestra la voluntad de ambas instituciones de intensificar esfuerzos y poner a las personas en el centro de sus políticas públicas, con el fin de construir una sociedad más justa y respetuosa de los derechos humanos en Puebla.