La planta de Mexinol en Topolobampo será la más grande del mundo: Rubén Rocha Moya

Planta Mexinol será la más grande del mundo

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que la planta Mexinol que se edificará en Topolobampo será la más grande del mundo en su tipo. Por ello, anunció que el próximo mes de abril cuando iniciarán los trabajos de construcción.

“Por eso se dio a conocer esta inversión en una feria en Dubái, a través del entonces embajador Salazar, donde se informó que había inversionistas interesados en instalar esta empresa en Sinaloa, la cual será la más grande del mundo en esta materia”, recalcó Rocha Moya.

A su vez, el Secretario de Economía Estatal, Feliciano Castro Meléndrez, mencionó que la construcción de la planta Mexinol en el puerto de Topolobampo será de gran beneficio para la región.

“En este proyecto se invertirán alrededor de 3 mil 300 millones de dólares y se prevé la generación de aproximadamente 4 mil 500 empleos directos e indirectos. Se trata de una obra en la que participan inversionistas de Estados Unidos con socios locales, así como cinco países: Italia, Corea del Sur, Alemania, Estados Unidos y Japón, aportando financiamiento, tecnología y mercado”, expresó Castro Meléndrez.

Asimismo, las autoridades declararon que el metanol que se producirá estará alineado con los lineamientos y programas de la Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo de descarbonizar su producción y promover un desarrollo sostenible a nivel mundial.

Por último, Feliciano Castro añadió que firmaron el convenio con la Comisión Federal de Electricidad para el suministro de gas natural que requerirá la planta Mexinol para su operación.

La Crónica de Hoy 2026