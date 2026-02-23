Ponen en marcha la Colecta Nacional de Cruz Roja en Sinaloa

Colecta Nacional de la Cruz Roja Sinaloa 2026

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dio el banderazo de arranque de la Colecta Nacional 2026 de la Cruz Roja, la cual, bajo el slogan: “Esto que ves, lo hacemos juntos”, esperan recaudar la suma 45 millones de pesos en la entidad.

El mandatario estatal exhortó a la solidaridad de la ciudadanía en beneficio de la institución, resaltando el apoyo de la sociedad es clave para continuar con su tarea de salvaguardar la vida y salud de la sociedad.

Sumado a esto, Rocha Moya felicitó a la Cruz Roja por su 116 aniversario, destacando su labor humanitaria de salvar vidas y dar paz y tranquilidad a muchas familias sinaloenses, por ello aprovechó para convocar a la ciudadanía a apoyar la colecta anual, pues la capacidad de respuesta rápida y eficaz de cada una de las delegaciones de la Cruz Roja depende en gran medida de los fondos recaudados y de la participación social.

Durante el evento, se entregaron las primeras donaciones empresariales y gubernamentales por un monto de 20 millones 502 mil pesos.

En 2025, la Cruz Roja delegación Sinaloa atendió más de 49 mil llamadas de auxilio y brindó 327mil 270 atenciones en los diferentes consultorios y salas de emergencia, además de llevar a cabo operativos especiales de prevención y atención de emergencias. De igual manera, realizaron diversos cursos y talleres de capacitación orientados a mejorar la atención y seguridad. También se fortalecieron el parque vehicular incorporando 10 nuevas ambulancias, se reactivó la unidad de banco de sangre en la delegación Los Mochis. Además, se graduaron 174 nuevos técnicos en urgencias médicas nivel básico, quienes se incorporaron a las labores de atención a la población.

