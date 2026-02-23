Servicios, actividades y operaciones en Quintana Roo continúan con normalidad: Mara Lezama

La gobernadora Mara Lezama Espinosa informó que en la entidad todo funciona con normalidad, luego de los hechos violentos registrados en distintas partes del país.

Durante la sesión permanente de la Mesa de Seguridad, la Gobernadora reiteró a las y los quintanarroenses que escuelas, hospitales, aeropuertos, carreteras, puertos y dependencias gubernamentales funcionan con normalidad. Destacó que se mantiene un despliegue de más de 10 mil elementos de seguridad, entre fuerzas federales, estatales y municipales, con el objetivo de garantizar la tranquilidad de la población.

“Tu seguridad es nuestra prioridad y siempre te vamos a informar de manera puntual y real”, afirmó la Gobernadora, al señalar que la Mesa de Seguridad continúa en sesión permanente para dar seguimiento a cualquier situación que pudiera presentarse.

La Crónica de Hoy 2026