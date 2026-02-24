Al menos 34 actos de violencia durante fin de semana en 17 municipios de Zacatecas

Actos de violencia durante fin de semana en Zacatecas

Luego de los acontecimientos del fin de semana por el abatimiento de un líder criminal, este martes, el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza presento un informe que detalla que se registraron al menos 34 eventos en distintos puntos del territorio zacatecano.

En un video, el funcionario detalló uno de estos actos, donde tres personas intentaron incendiar un vehículo tipo sedán en la capital del estado.

Se logró la detención de los presuntos responsables y los involucrados fueron puestos a disposición de las autoridades.

Entre los detenidos se encuentran dos menores de edad, de 15 y 16 años, respectivamente, así como un hombre de aproximadamente 40 años.

Durante el fin de semana las redes sociales se llenaron de contenido sobre quema de vehículos, establecimientos y bloqueos carreteros. Sin embargo el secretario general solo hablo sobre uno de ellos, diciendo que se trataba de un accidente vehicular en el que se vieron involucradas varias unidades y no de un acto vandálico.

El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para verificar los datos antes de compartirlos.