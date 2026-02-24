Ataque a alcaldesa de Bacanora en Sonora deja a su hijo sin vida

La presidenta municipal de Bacanora, Nora Alicia Biebricj Duarte, fue victima de un ataque armado mientras circulaba en la carretera federal Hermosillo-Mazatlán, informaron autoridades y medios locales.

El incidente ocurrió este martes por la tarde en el kilómetro 60 de ese tramo carretero, cuando la alcaldesa se desplazaba en un vehículo tipo Jepp en compañía de su hijo, según los primeros reportes. Hombres armados abrieron fuego contra el automóvil en lo que se presume fue una agresión directa.

Tras la agresión, Biebrich Duarte resultó lesionada por los impactos de bala y fue trasladada a recibir atención médica en un hospital cercano, donde permanece bajo cuidado, de acuerdo con versiones oficiales y extraoficiales.

Lamentablemente, su hijo perdió la vida en el lugar de los hechos, según informaron diversas fuentes periodísticas. Las autoridades ministeriales de Sonora ya iniciaron una investigación para esclarecer el ataque, mientras fuerzas de seguridad implementan un operativo para localizar a los responsables y recabar evidencia en la zona.