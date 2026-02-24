Coahuila refuerza seguridad, economía y bienestar social en 2026

En lo que va de 2026, el Gobierno del Estado de Coahuila ha intensificado una serie de estrategias y acciones en materia de seguridad, desarrollo económico y programas sociales, con miras a consolidar un entorno seguro, estable y competitivo para las familias coahuilenses, informan fuentes oficiales y diversos medios locales.

Una de las acciones más destacadas de las últimas semanas es el operativo de seguridad estatal denominado “Coahuila Seguro”, que puso en marcha un despliegue de 10 000 elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno por todo el territorio estatal. Este blindaje se activó como medida preventiva ante posibles repercusiones derivadas de hechos de violencia en otras partes del país, y responde también a la captura y muerte de líderes del crimen organizado, según autoridades estatales.

El fiscal general de Coahuila junto con mandos de seguridad anunciaron que este amplio operativo incluye presencia en carreteras, brechas, caminos rurales y puntos estratégicos de la entidad, además de vigilancia aérea con aeronaves. Según explicaron, la intención es garantizar la tranquilidad de la población, manteniendo cobertura constante y coordinación con corporaciones municipales, estatales y federales.

En paralelo, el estado continúa promoviendo su desarrollo económico y colaboraciones internacionales. En febrero de 2026 se presentaron los avances del Plan de Fortalecimiento Económico y Empleo 2025–2026, una iniciativa del Gobierno de Coahuila orientada a atraer inversiones, generar trabajos locales y fortalecer las relaciones comerciales, incluso con socios del exterior.

Más allá de la seguridad y la economía, el gobierno estatal también ha impulsado diversas acciones sociales. El Instituto Registral y Catastral del Estado de Coahuila ha continuado modernizando sus servicios digitales, otorgando certeza jurídica a más de 500 000 documentos electrónicos y procesando más de 20 000 trámites mensuales, lo que refleja la adopción de tecnologías para facilitar gestiones ciudadanas.

En materia educativa y comunitaria, diversas brigadas y programas de prevención del delito han tenido protagonismo en zonas urbanas e industriales, integrando a jóvenes estudiantes en actividades que fortalecen convivencia y cultura de paz.

Coahuila también ha mantenido políticas públicas que promueven la inclusión social y el bienestar. Durante 2025 y principios de 2026 se fortalecieron programas de apoyo a personas adultas mayores, especialmente ante condiciones climáticas adversas; se promovieron estrategias para combatir incendios forestales; se consolidaron esfuerzos contra las adicciones a través de programas como “Vive Libre Sin Drogas”; y se realizaron inversiones en infraestructura educativa y comunitaria en varias regiones del estado.

En el ámbito fiscal y financiero, Coahuila mostró avances importantes al iniciar 2026 con una posición de finanzas públicas sólida y con semáforo verde ante la Secretaría de Hacienda, lo que indica un manejo responsable del presupuesto y la capacidad de destinar recursos a seguridad, salud e infraestructura sin necesidad de recurrir a deuda de corto plazo, según analistas locales.

En conjunto, estas acciones reflejan una administración centrada en garantizar seguridad, desarrollo económico y bienestar social para los coahuilenses, reforzando la confianza en las instituciones estatales y proyectando al estado como un territorio seguro y atractivo para inversión, turismo y crecimiento comunitario.