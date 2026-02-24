Nueva aprehensión en el caso Manzo: informa fiscal Torres Piña

Alan Benjamín “N”

La Fiscalía General de Michoacán (FGE) en colaboración con personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Defensa, detuvieron este martes a Alan Benjamín “N”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado cometido contra el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

De acuerdo con los hechos presentados el primero de noviembre, el edil fue víctima de una agresión con arma de fuego en la colonia Morelos, en medio del Festival de Velas por el Día de Muertos.

Asimismo, las indagatorias permitieron establecer que el ahora detenido por las autoridades, facilitó un vehículo del servicio público (taxi), el cual fue utilizado para trasladar a dos de los sicarios.

En seguimiento a la orden emitida por el órgano jurisdiccional competente y derivado de labores de inteligencia y coordinación interinstitucional, los agentes investigadores dieron con la localización del acusado en el municipio de Uruapan, para posteriormente ser arrestarlo y trasladado para así ponerlo a disposición del Juez de Control que lo requiere.

La Fiscalía General del Estado refrenda que la coordinación permanente entre instituciones de seguridad y procuración de justicia es fundamental para fortalecer las capacidades de investigación, garantizar el debido proceso y evitar la impunidad en hechos que lastiman profundamente a la sociedad michoacana.

La FGE indica que “continuará actuando con firmeza y apego a la legalidad hasta el total esclarecimiento de este caso”.