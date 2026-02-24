Oaxaca refuerza filtros de seguridad para evitar sorpresas de grupos criminales

Frente a los múltiples actos de violencia luego del abatimiento de El Mencho, Oaxaca tuvo una reacción inmediata del gobernador Salomón Jara ante los bloqueos registrados el domingo en tres municipios del Istmo de Tehuantepec.

Se logró la detención de dos personas generadoras de violencia y ordenó el despliegue de más de mil elementos estatales y federales para fortalecer la presencia en puntos estratégicos de la región.

También se instalaron filtros de seguridad en 10 municipios, se realizaron sobrevuelos de monitoreo y se reforzó la vigilancia carretera, así como la presencia operativa en zonas portuarias, puntos de afluencia comercial e instalaciones estratégicas.

Todas estas acciones como un resultado de la coordinación permanente con el Gabinete de Seguridad y de acuerdo a lo establecido en la Estrategia Nacional de Seguridad que encabeza la Presidenta de la republica.