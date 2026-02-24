Rocha Moya encabeza ceremonia del Día de la Bandera

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya encabezó en Palacio de Gobierno el acto conmemorativo del Día de la Bandera, donde se abanderó a las escoltas de 34 planteles educativos, en un acto donde también se realizó un enlace remoto con la misma ceremonia que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum, desde el Campo Militar Número 1 en la CDMX.

Acompañado por el comandante de la Novena Zona Militar, general de Brigada, Santos Gerardo Soto, y por demás autoridades civiles y militares, Rocha Moya presidió este evento cívico en la explanada de Palacio de Gobierno, para honrar a bandera.

Luego de abanderar a siete escoltas estudiantiles, el mandatario estatal se dirigió a los alumnos para hacer el juramento.

“Jóvenes estudiantes, vengo en nombre de México a encomendar a su patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, su honor, sus instituciones, y la integridad de su territorio. ¿Protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia? Al concederles el honor de ponerla en sus manos, la patria confía en que, como buenos y leales mexicanos sabrán cumplir su protesta”, expresó.

Previo al abanderamiento, en el Palacio de Gobierno la secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, pronunció el discurso oficial.

“Celebremos juntos nuestra bandera nacional, celebremos el gran orgullo de ser mexicanas y mexicanos, celebremos que somos un pueblo que tiene pasado y presente y que construye un futuro más alentador”, destacó.

Agregó que las instituciones del Estado fortalecen y consolidan su existencia, lo que garantiza nuestra soberanía e independencia, por las que ofrendaron su vida un gran número de patriotas.

“Nosotros en Sinaloa, y con el liderazgo de nuestro gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, reafirmamos nuestro compromiso con la transformación educativa, con el civismo y ética de nuestros estudiantes y nuestras juventudes”, finalizó.