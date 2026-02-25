Autoridades de Sinaloa inaugura la Expo Agro Sinaloa 2026

Inauguración de la Expo Agro 2026

Durante la inauguración de la edición 34 de la Expo Agro Sinaloa 2026, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró que conseguirá que los productores de la entidad puedan comercializar sus cosechas en las mejores condiciones. También confirmó que están buscando los mecanismos para garantizar la colocación de la próxima cosecha de maíz que se levantará a partir de mayo.

El presidente de la Confederación de Asociación Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), Jesús Rojo Plascencia, invitó al mandatario estatal para la apertura de la exposición agrícola, la cual estará instalada en el Campo Experimental de la Fundación Produce, en la sindicatura de Aguaruto.

Ante la presencia del subsecretario de Agricultura, Leonel Cota Montaño, Rocha Moya mencionó el compromiso de pago que se tiene con los productores de trigo, y explicó que el gobierno estatal, con recursos propios, les otorgó un apoyo extraordinario de 400 pesos por tonelada ahora en diciembre, para atenuar este lapso de espera en lo que salen los apoyos federales.

En ese sentido, Cota Montaño dio a conocer que para el 10 de marzo quedarán pagados todos los apoyos pendientes a los trigueros, pues al corte de ayer se tiene un avance del 70 por ciento del padrón de trigueros inscritos.

En cuanto a la próxima trilla del maíz que empezará a generalizarse a partir de mayo, el mandatario estatal dijo que ya están analizando las condiciones del mercado para lograr un buen precio.

La Crónica de Hoy 2026