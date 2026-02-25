Estudiantes del CECyTE Puebla representarán a México en ferias internacionales de ciencia

Estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla (CECyTE), de los planteles de Tehuitzingo y Chignahuapan, pondrán en alto el nombre del estado y del país al participar en importantes ferias internacionales de ciencia e innovación, luego de obtener certificaciones por el desarrollo de aplicaciones móviles enfocadas en el reciclaje y el apoyo a niñas y niños con autismo.

Durante un acto de reconocimiento, el gobernador Alejandro Armenta Mier destacó el talento de las y los jóvenes poblanos y aseguró que Puebla es tierra de campeonas y campeones, ya que en todos los ámbitos existen estudiantes capaces de sobresalir a nivel mundial.

El mandatario recordó que, bajo la directriz de la política humanista y científica impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la educación, la innovación, el deporte y la cultura son pilares fundamentales para lograr la transformación del país. En ese sentido, subrayó que apoyar a la juventud es invertir en el futuro y en el desarrollo social.

Por su parte, la directora general del CECyTE Puebla, Virginia González Melgarejo, informó que este 2026 será un año de proyección internacional para la institución, ya que varios equipos estudiantiles lograron acreditaciones que les permitirán asistir a festivales y ferias científicas en distintos continentes.

Explicó que alumnos del plantel Chignahuapan desarrollaron una aplicación móvil que promueve el reciclaje y la correcta separación de residuos sólidos, especialmente dirigida a niñas y niños. Gracias a este proyecto, obtuvieron la acreditación para participar en el International Creativity and Innovation Award (ICIA), que se realizará en abril próximo en Camboya.

En tanto, alumnas del plantel Tehuitzingo crearon un software educativo enfocado en fortalecer la comunicación en niñas y niños con autismo. Este proyecto fue reconocido internacionalmente y les permitirá asistir a la Feria de Ciencias en Sevilla, España, en octubre. Además, en diciembre participarán en el International Science and Invention Fair, que se celebrará en Indonesia.

Johana Peláez Gallardo, estudiante de cuarto semestre de la carrera de Programación en Tehuitzingo, expresó su orgullo por las acreditaciones obtenidas en Indonesia y España. Señaló que este logro demuestra que en Puebla hay talento, creatividad y capacidad para desarrollar herramientas tecnológicas que contribuyan al bienestar de la humanidad.

“Apostar por los jóvenes es hacerlo por el futuro de Puebla”, afirmó la estudiante, quien también agradeció el respaldo de las autoridades estatales y educativas para impulsar este tipo de proyectos.

Por su parte, Marcos Díaz Morales, alumno del plantel Chignahuapan, explicó que la aplicación sobre reciclaje surgió ante la necesidad de fomentar desde temprana edad la cultura de la separación de basura y el cuidado del medio ambiente. Destacó que el apoyo recibido fue clave para obtener la certificación internacional que les permitirá viajar a Camboya.

Con estos logros, el CECyTE Puebla consolida su presencia en el ámbito científico internacional y demuestra que el trabajo en equipo, la preparación académica y el respaldo institucional pueden abrir puertas a nuevas oportunidades para la juventud poblana.