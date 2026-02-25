Gobernador de Oaxaca entrega las primera 32 casas del Programa Nacional Vivienda para el Bienestar

El Gobernador Salomón Jara Cruz entregó las primeras 32 casas del Programa Nacional Vivienda para el Bienestar, en San Jacinto Amilpas

Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, realizó la entrega de las primeras 32 casas del Programa Nacional Vivienda para el Bienestar, en San Jacinto Amilpas que garantizarán el derecho a un hogar adecuado para las y los trabajadores que reciben entre uno o dos salarios mínimos.

“Ver estas primeras viviendas concluidas es ver el sueño de muchas familias oaxaqueñas que comienzan una nueva etapa de su vida con estabilidad, tranquilidad y futuro. No estamos hablando de muros, sino del derecho a una casa segura con servicios básicos, donde las niñas y niños puedan crecer y se construya comunidad”, expresó.

Jara Cruz puntualizó que un inmueble adecuado no puede existir sin servicios de calidad, por lo que también entregó un pozo profundo de esta localidad de Valles Centrales, en el cual se invirtieron más de 7.6 millones de pesos a través de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (Ceabien), para fortalecer el suministro de agua de este fraccionamiento y colonias aledañas.

Aunado a ello, se destinaron 8.3 millones de pesos para la red de drenaje sanitario que ya opera; además, se validan más de 3 millones de pesos para el drenaje pluvial, obra fundamental para prevenir inundaciones y proteger los hogares.

Cada una de las viviendad cuenta con una extensión de 60 metros cuadrados, dos recámaras, sala, comedor, cocina, baño completo y cuarto de servicios.

El pozo cuenta con 120 metros de profundidad, tuberías pesadas, así como una bomba sumergible de 30 caballos de fuerza e incluye la interconexión con el tanque de almacenamiento y la instalación de un transformador.