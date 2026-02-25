Querétaro, sede del Congreso de Fútbol Formativo de la FIFA

Congreso formativo FIFA

El estado se consolidó como referente internacional en materia deportiva al albergar el Congreso de Fútbol Formativo organizado por la FIFA, un encuentro de alto nivel enfocado en la profesionalización y el desarrollo del talento desde las categorías base.

En representación del gobernador Mauricio Kuri, la oficial mayor Linda Luna Rangel encabezó la ceremonia inaugural, donde destacó la importancia de fortalecer el deporte como herramienta de transformación social.

Durante el acto, se subrayó que este congreso constituye un espacio estratégico para intercambiar experiencias, metodologías y buenas prácticas en la formación de jóvenes futbolistas, alineando estándares internacionales con políticas locales de impulso al talento.

Autoridades estatales reafirmaron que Querétaro apuesta por el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes a través del deporte, impulsando programas que fortalecen las bases formativas y promueven valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la excelencia.

Con este tipo de encuentros, Querétaro se posiciona como un epicentro del fútbol formativo a nivel global, consolidando su visión de futuro y su compromiso con la niñez y el desarrollo deportivo.