Regresan clases presenciales en Jalisco; Pablo Lemus visita primaria en Zapopan (ALICIA REYES)

A 72 horas de los hechos registrados el pasado domingo 22 de febrero, este miércoles se reanudaron las clases presenciales en planteles de todos los niveles educativos en Jalisco. En este marco, el gobernador Pablo Lemus Navarro acudió a la Escuela Primaria “Ricardo Flores Magón”, en el municipio de Zapopan, para acompañar a estudiantes y docentes en el regreso a las aulas.

El mandatario estatal afirmó que la entidad avanza en la reactivación de sus actividades gracias al trabajo coordinado entre sociedad civil, sectores económico y productivo, así como autoridades de los tres niveles de gobierno. Señaló que Jalisco “está de pie” y llamó a mantener la unidad para alcanzar la paz en la entidad.

“Hoy en la reactivación de clases quise venir a esta escuela y enviar este mensaje a nuestras niñas y niños, a nuestras maestras y maestros. Debemos conservarnos unidos en Jalisco, como lo hicimos durante esta emergencia (…) Jalisco está de pie y todas y todos unidos vamos a trabajar en equipo por lograr esa paz tan anhelada que queremos”, expresó Lemus Navarro.

El Gobernador reconoció la madurez y responsabilidad de la sociedad jalisciense por atender las recomendaciones oficiales durante la contingencia, lo que permitió retomar gradualmente la normalidad en distintos sectores, incluido el educativo.

Asimismo, informó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha mantenido comunicación constante con el gobierno estatal para atender las necesidades derivadas de los acontecimientos recientes y respaldar la reactivación de actividades en la entidad.

Más de 800 estudiantes de la primaria “Ricardo Flores Magón” fueron beneficiados con una intervención integral del plantel, realizada a través del programa Jalisco con Estrella, que contempla la modernización de espacios escolares y equipamiento tecnológico.

La renovación fue ejecutada por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL), con una inversión superior a 20 millones de pesos provenientes del Fondo para la Infraestructura Educativa (FINEDUC).

Entre las acciones realizadas se encuentra la demolición de dos edificios atípicos, la construcción de un Aula Jalisco Digital y una cancha de futbol, así como la rehabilitación de módulos sanitarios, áreas de juegos, cooperativa y oficina de supervisión.

También se llevaron a cabo trabajos de renovación de pisos, techos y luminarias; rehabilitación de banquetas de ingreso, barda perimetral y áreas exteriores; colocación de cancelería y protecciones; impermeabilización y sustitución de la membrana en la cubierta del patio.

El Aula Jalisco Digital fue equipada con cinco pantallas Smart TV y nuevo mobiliario escolar, con el propósito de fortalecer el aprendizaje mediante herramientas tecnológicas.

Durante el encuentro con la comunidad escolar, el Gobernador destacó que la mejora de la infraestructura educativa forma parte del compromiso de ofrecer espacios dignos, seguros y equipados que favorezcan el desarrollo integral de niñas y niños.

“Eso es lo que aspiramos: tecnología, educación, música, deporte”, señaló el mandatario estatal, al mencionar que también se impulsa el equipamiento tecnológico y musical para ampliar las oportunidades formativas del alumnado.

Por su parte, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, reconoció la coordinación entre el Gobierno de Jalisco y el Ayuntamiento para fortalecer la infraestructura educativa en el municipio.

Destacó que, a través del Fideicomiso Fondo para la Infraestructura Educativa (FINEDUC), en el que participa el sector empresarial, se destinan recursos para rehabilitar planteles y ofrecer mejores espacios de aprendizaje y esparcimiento para las y los estudiantes.

Con el regreso a clases presenciales y la entrega de infraestructura renovada, autoridades estatales y municipales reiteraron su compromiso de garantizar condiciones de seguridad, estabilidad y calidad educativa en beneficio de la niñez jalisciense.