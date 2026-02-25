Zacatecas sigue sin tener titular de Transparencia para el Pueblo

IZAI

De acuerdo a la ley proclamada en octubre del 2025: Ley de Transparencia estatal, atender las quejas y desacuerdos de las y los ciudadanos, es una tarea que le corresponde a la Transparencia para el Pueblo de Zacatecas. Sin embargo esto no ha podido entrar en funciones ya que el gobernador, David Monreal Ávila no ha nombrado a su titula, desde que se extinguió, hace ocho meses, el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI).

Durante todo este tiempo, Zacatecas no ha tenido forma de resolver las impugnas ciudadanas.

La ley de Transparencia estatal fijó un periodo de 120 días naturales para que se reanudaran los plazos y dicho plazo venció el 13 de febrero.

Y aunque es importante que se escoja correctamente al titular de acuerdo a su experiencia en el tema, debido a que si se trata de alguien que desconoce la ley, su puesto no va a funcionar. Se han estado acumulando muchas quejas negativas y denuncias por violaciones a la normatividad de protección de datos personales, las cuales necesitan ser resueltas con urgencia.

De igual manera, el 13 de junio del año pasado, concluyó la liquidación de los 41 trabajadores del ya extinto IZAI. Para esto, el gobierno estatal destinó alrededor de 13 millones de pesos.

Todas estas personas que se quedaron sin empleo, se encuentran a la espera tanto de la selección del nuevo titular, como de que se les informe si van a ser contratados para el nuevo organismo. Si bien se tiene contemplado que así suceda, la decisión depende de la nueva o el nuevo titular.