Gobernador de Coahuila impulsa súper becas universitarias y créditos para jóvenes emprendedores

El gobernador Manolo Jiménez Salinas anunció el lanzamiento de súper becas universitarias, becas internacionales y créditos con tasas preferenciales para jóvenes emprendedores, durante la inauguración del Congreso Juvenil “300 Pa’delante”, un programa que recorrerá todas las regiones del estado.

Acompañado por Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, el mandatario estatal encabezó el arranque de esta serie de congresos dirigidos a jóvenes líderes universitarios de entre 18 y 24 años. En total, durante los meses de febrero y marzo se realizarán ocho congresos regionales con la participación de aproximadamente 2 mil 400 estudiantes.

“Arrancamos 300 Pa’Delante, el mejor Programa de Liderazgo Juvenil en el Estado, organizado por Inspira Coahuila. Este es un espacio creado para que nuestros jóvenes fortalezcan su liderazgo y se preparen para su vida profesional”, expresó el gobernador ante cientos de jóvenes de la región Sureste.

El objetivo de estos encuentros es potencializar el liderazgo, el emprendimiento, la cultura, el deporte, la innovación y la salud mental de la juventud coahuilense, brindándoles herramientas que fortalezcan su desarrollo personal y profesional.

Durante su mensaje, Manolo Jiménez alentó a las y los jóvenes a asumir con pasión y responsabilidad su presente y su futuro, invitándolos a convertirse en agentes de cambio dentro de sus comunidades. “Ejercer un liderazgo conlleva sacrificios y adversidades”, señaló, al tiempo que aseguró que apoyar a la juventud es invertir en el presente y el futuro del estado.

El mandatario destacó que la grandeza de Coahuila está en sus jóvenes, por lo que su gobierno impulsa proyectos estratégicos enfocados en ampliar las oportunidades educativas y económicas. Entre ellos se encuentran las súper becas universitarias, becas internacionales, estímulos económicos y créditos con tasas preferenciales para jóvenes emprendedores, con el propósito de apoyar a quienes buscan continuar sus estudios o iniciar un negocio propio.

Jiménez Salinas reiteró que uno de los principales compromisos de su administración es mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses, y afirmó que el trabajo en equipo entre sociedad y gobierno ha permitido que el estado se mantenga como uno de los mejores lugares para vivir.

En el arranque del Congreso también estuvieron presentes Ana Karen Sánchez Flores, presidenta municipal de Arteaga; Javier Díaz González, alcalde de Saltillo; Blas Flores González, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos; Emanuel Garza Fishburn, secretario de Educación; Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; además de funcionarios estatales, rectores y directores de instituciones educativas.

Con el programa 300 Pa’delante, el Gobierno de Coahuila busca fortalecer el liderazgo juvenil y generar más y mejores oportunidades para las nuevas generaciones en todas las regiones del estado.