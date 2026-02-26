Gobierno de Jalisco instala Mesa de Impulso Económico para reactivar la economía

El Gobierno del Estado de Jalisco anunció la puesta en marcha de una nueva Mesa de Impulso Económico, un espacio de trabajo conjunto entre autoridades y sectores productivos para proteger y reactivar la economía tras hechos recientes que afectaron la actividad comercial y empresarial en la entidad.

La iniciativa fue presentada por el gobernador Pablo Lemus Navaro, quien explicó que esta mesa busca atender de manera inmediata los retos económicos que enfrentan diversos sectores productivos del estado, como consecuencia de los bloqueos, suspensión de actividades y afectaciones en cadena de abastos registradas recientemente en varias zonas de Jalisco.

De acuerdo con el comunicado oficial, la Mesa de Impulso Económico está encabezada por la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico y funciona como un mecanismo permanente de diálogo, coordinación y respuesta entre el gobierno y representantes del sector privado.

El principal objetivo señalado por las autoridades es fortalecer la actividad productiva y garantizar la continuidad operativa de los sectores comerciales, industriales y de servicios en todas las regiones del estado. Esto incluye asegurar el abasto de productos básicos, proteger el empleo y evitar interrupciones graves en la cadena logística que podrían afectar a las empresas y a los consumidores.

Además, se informó que se establecerá un monitoreo permanente por regiones y municipios para detectar posibles afectaciones en la distribución, logística y abasto, trabajando en conjunto con mayoristas, productores, distribuidores y cámaras empresariales. Esta coordinación permitirá identificar rápidamente problemas y diseñar estrategias para mitigarlos.

La mesa está integrada por varias secretarías estatales, entre ellas Turismo, Agricultura y Desarrollo Rural, Desarrollo Energético Sustentable, Trabajo y Previsión Social, Innovación, Ciencia y Tecnología, y Desarrollo Económico. Estas dependencias colaboran de forma transversal para atender tanto aspectos productivos como laborales y logísticos.

En paralelo, la Secretaría de Desarrollo Económico activó el Comité de Abasto Privado del estado, un mecanismo contemplado en el Programa para el Restablecimiento del Abasto Privado en Situaciones de Emergencia (PRAPSE), con el objetivo de garantizar el suministro de alimentos y productos de primera necesidad en los mercados locales y evitar distorsiones en la oferta.

La creación de esta mesa se da después de un período de tensión en el estado, en el que se levantó el Código Rojo una alerta general por seguridad tras incidentes violentos registrados durante varios días. Aunque las autoridades han reportado que la normalización de actividades ya está en marcha, la mesa se mantiene activa para asegurar que no haya retrocesos y para responder con rapidez ante cualquier eventualidad.

El gobernador Lemus Navarro aseguró que, con estas acciones, el Gobierno de Jalisco reafirma su compromiso de proteger el dinamismo económico del estado, fortalecer la confianza empresarial y mantener condiciones de certidumbre para la inversión y los empleos.

Representantes de cámaras empresariales y sectores productivos han expresado su apoyo a la iniciativa, destacando la importancia de mantener una comunicación fluida con el gobierno para anticipar problemas y encontrar soluciones conjuntas que eviten pérdidas y garanticen estabilidad para trabajadores, consumidores y negocios.