Gobierno de Puebla impulsa al campo con la construcción de CIITRAS

El Gobierno de Puebla informó que continúa avanzando en la contrucción de los Centros Integrales de Innovación y Transformación Agroindustrial del Estado (CIITRAS), una estrategia que busca modernizar al campo poblano, vincular a miles de productores y mejorar los procesos de producción para generar bienes con mayor valor agregado.

Con una inversión de 121 millones de pesos, la administración encabezada por el gobernador Alejandro Armenta Mier informó que ya se ejecutan obras en al menos dos de estos centros, ubicados en San José Chiapa y Aquixtla, con avances significativos en su construcción.

Los CIITRAS forman parte de una estrategia más amplia del Gobierno estatal para fortalecer el desarrollo económico en las zonas rurales, generar empleo y elevar la competitividad de las familias y comunidades dedicadas al campo.

De acuerdo al coordinador general de la Secretaría de Gabinete, José Luis García Parra, el centro de San José Chiapa presenta un avance de obra del 40 por ciento. Este CIITRA estará especializado en la producción de alimentos deshidratados, hortalizas y barras energéticas de amaranto, lo que permitirá procesar materias primas agrícolas y ofrecer productos con mayor valor agregado.

Este centro atenderá una región productiva de aproximadamente 8,200 hectáreas de cultivo y se estima que tendrá la capacidad de procesar 42,500 toneladas al año, beneficiando directamente a más de 3 mil 200 productores y productoras gracias a los esquemas de innovación y comercialización que se implementarán.

Por su parte, el CIITRA de Aquixtla tiene un avance de obra superior al 25% y estará enfocado en la transformación y empaque de jitomate, uno de los cultivos más importantes de la Sierra Norte de Puebla. Actualmente este centro ya vincula a 650 productores que trabajan alrededor de 1,300 hectáreas en sistemas de invernadero.

Además de estos dos proyectos en construcción, el Gobierno estatal informó que hay otros 20 CIITRAS en proceso de planificación o construcción. Estas instalaciones serán desarrolladas en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (SEDETRA) y los institutos tecnológicos del estado, con el objetivo de integrar capacitación, innovación tecnológica y asistencia técnica especializada para las y los agricultores pobladores.

De esta manera, la administración estatal busca transformar la manera en que se produce en el campo poblano, potenciando el uso de tecnología, promoviendo nuevas formas de procesamiento y fomentando mejores oportunidades de comercialización para los productos locales.

Los CIITRAS también tienen como propósito acercar la ciencia y la tecnología a las comunidades rurales, promoviendo la colaboración con universidades, institutos tecnológicos y centros de investigación para que los productores tengan acceso a capacitación práctica y conocimientos técnicos que les permitan mejorar continuamente sus procesos productivos.

Estas acciones están alineadas con una visión de desarrollo integral del campo que incluye no solo infraestructura, sino también educación, innovación, inclusión y oportunidades económicas para las familias que viven de la agricultura, la ganadería y otras actividades relacionadas con el sector agropecuario.