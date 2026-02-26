Guerrero se convierte en pionero en atención médica intercultural con intérpretes indígenas

Guerrero pionero en atención médica intercultural con intérpretes indígenas

El Gobierno del Estado de Guerrero dio un paso importante para mejorar el acceso a los servicios de salud entre la población indígena y afromexicana al firmar un convenio para implementar la atención médica intercultural con intérpretes que hablan lenguas originarias. Esta acción tiene como objetivo ayudar a las personas que enfrentan barreras lingüísticas y culturales para recibir atención médica de calidad en hospitales y centros de salud.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó la firma del Convenio Intercultural de Colaboración con la participación de varias instituciones del estado, entre ellas las secretarías de Salud y Educación, la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), y la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (SEDEPIA). El acuerdo busca garantizar que las personas que hablan lenguas indígenas puedan comunicarse plenamente con el personal médico y recibir diagnósticos y tratamientos adecuados.

Según las autoridades, Guerrero se convertirá en la primera entidad del país en implementar de forma oficial este modelo de atención médica con acompañamiento lingüístico y cultural, buscando eliminar barreras que históricamente han dificultado el acceso de comunidades indígenas y afromexicanas a servicios básicos de salud.

La idea principal es que personas que hablan lenguas originarias como náhuatl, mixteco, amuzgo y otros idiomas locales puedan ser atendidas en su propio idioma, entendiendo no solo lo que dicen, sino también su contexto cultural. Esto incluye traductores e intérpretes que puedan apoyar en hospitales y clínicas para que los médicos y pacientes se comuniquen claramente.

Esto es especialmente importante en Guerrero, donde cerca del 42% de la población pertenece a pueblos indígenas o afromexicanos, de los cuales más de 500 mil personas hablan una lengua originaria, según cifras oficiales del propio gobierno estatal.

Una representante de las comunidades indígenas de San Luis Acatlán, María Portillo Gálvez, reconoció que la incorporación de intérpretes en los hospitales facilita la comunicación entre pacientes y personal médico, genera confianza y mejora la calidad del servicio, pues las personas pueden expresarse con claridad sobre sus síntomas, preocupaciones y necesidades.

Además de la presencia de intérpretes, la Secretaría de Salud informó que, a través del sistema IMSS-Bienestar, se impulsarán diplomados y procesos de capacitación para el personal de salud con el fin de fortalecer la comunicación intercultural. Esto significa que médicos y enfermeras recibirán formación para interactuar mejor con pacientes indígenas, respetando sus creencias, tradiciones y formas de comprender la salud y la enfermedad.

La gobernadora también hizo un llamado a reforzar la prevención de enfermedades, con énfasis en jornadas de vacunación, particularmente en regiones con alta presencia de población indígena como La Montaña y Costa Chica. El objetivo es que la atención intercultural no solo mejore el tratamiento de enfermedades, sino que también prevenga brotes y facilite la protección de la salud comunitaria.

Con la firma de este convenio, el Gobierno de Guerrero busca consolidar una política pública orientada a dignificar la atención médica, preservar las lenguas originarias y garantizar que el acceso a la salud llegue sin distinción hasta las zonas más alejadas del estado.

Este modelo podría servir de ejemplo para otras entidades del país que también buscan cerrar brechas en el acceso a servicios públicos para poblaciones indígenas, promoviendo un enfoque más justo, equitativo y culturalmente respetuoso en los servicios de salud en México.