Recibidos con honores: llegan a Guerrero los cuerpos de 4 agentes de la GN muertos tras la captura del El Mencho

Acapulco Los cuerpos de cuatro elementos de la Guardia Nacional originarios de Guerrero fueron trasladados al estado donde fueron recibidos con una ceremonia militar. (X: @EJTO_FAM_GN)

La Secretaría de la Defensa Nacional trasladó a Guerrero los cuerpos de cuatro integrantes de la Guardia Nacional que murieron tras los operativos derivados de la detención y posterior fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Los féretros arribaron en la noche al Aeropuerto Internacional de Acapulco, donde fueron recibidos por personal de las Fuerzas Armadas con una ceremonia solemne. Sobre los ataúdes se colocó la bandera de México, acompañados por coronas de flores y una banda de guerra, antes de ser trasladados al 51 Batallón, en la zona Diamante del puerto.

Guardia de honor para los agentes caídos en su deber

En ese lugar se realizó una guardia de honor encabezada por mandos militares y de la Guardia Nacional, quienes destacaron la entrega y el profesionalismo de los elementos caídos en cumplimiento de su deber.

A la ceremonia asistieron, entre otros, el coordinador estatal de la Guardia Nacional, el general brigadier Óscar García Ponce de León, así como mandos de la Novena Región Militar y de la 27 Zona Militar.

Durante su mensaje, García Ponce de León señaló que el acto reunía tanto el dolor como el honor, subrayando que no se trataba de hablar de estrategias ni de victorias, sino de compañeros que lo dieron todo en el servicio. Recordó que eran hijos, padres, hermanos y amigos, y que su ausencia deja un vacío tanto en sus familias como en los cuarteles.

El mando militar resaltó que los agentes eligieron servir cuando el país los necesitaba, caminar hacia el peligro y cumplir su misión hasta el final, un sacrificio que, dijo, queda marcado en la historia del país y en la memoria de la institución.

25 agentes caídos tras el abatimiento de El Mencho

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en los enfrentamientos registrados en Jalisco murieron 25 elementos de la Guardia Nacional, entre ellos los cuatro guerrerenses que recibieron honores en Acapulco.

Tras concluir la ceremonia, los cuerpos fueron trasladados a sus comunidades de origen en distintos municipios del estado, donde serían despedidos por sus familiares.