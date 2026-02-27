Más obras sociales fortalecen a la región Carbonífera en Coahuila﻿

Más obras sociales fortalecen a la región Carbonífera

﻿El Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la estrategia social Mejora Coahuila, entregó nuevas obras de infraestructura educativa y deportiva en la región Carbonífera, con una inversión superior a los 15 millones de pesos. Las acciones se realizaron en los municipios de San Juan de Sabinas y Sabinas, donde se inauguraron tres techumbres estructurales y una cancha de fútbol rápido.﻿

Durante una gira de trabajo, el coordinador estatal de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, acudió en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas para hacer la entrega oficial de estas obras, que buscan mejorar los espacios destinados a la educación y la convivencia comunitaria.﻿

Una de las principales acciones fue la entrega de una techumbre estructural en la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera, ubicada en San Juan de Sabinas. Esta obra permitirá que las y los estudiantes realicen actividades al aire libre sin verse afectados por las condiciones del clima, como el intenso sol o la lluvia.﻿

En su mensaje, Gabriel Elizondo destacó que estas acciones forman parte del compromiso del gobierno estatal por fortalecer la infraestructura educativa. Señaló que contar con espacios dignos impacta directamente en la formación de las y los jóvenes.﻿

“Gracias a la visión de nuestro gobernador, seguimos fortaleciendo nuestro estado con infraestructura que genera mejores espacios y que beneficia directamente a nuestras y nuestros jóvenes”, expresó.﻿

Por su parte, el rector de la universidad, Sergio Villarreal Cárdenas, agradeció el respaldo brindado a la institución y aseguró que esta obra reafirma el compromiso con la educación superior tecnológica en la región. Destacó que en este plantel se forman profesionistas competitivos y ciudadanos responsables que contribuyen al desarrollo de Coahuila.﻿

Además de la techumbre universitaria, en San Juan de Sabinas también se entregó una nueva cancha de fútbol rápido con pasto sintético en el sector conocido como “Cuadra La Loca”. Este espacio deportivo beneficiará directamente a niñas, niños y jóvenes del municipio, quienes ahora podrán practicar deporte en instalaciones más seguras y adecuadas.﻿

La nueva cancha permitirá la organización de torneos, ligas y eventos comunitarios, lo que fortalecerá la convivencia familiar y el desarrollo integral de la juventud. Autoridades señalaron que este tipo de obras no solo impulsan el deporte, sino que también ayudan a mantener a los jóvenes alejados de conductas de riesgo.﻿

El alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, afirmó que estas acciones representan dignidad y mejores condiciones para la comunidad. Indicó que cada nuevo espacio es una oportunidad para que los estudiantes aprendan, convivan y construyan su proyecto de vida en un entorno adecuado.﻿

Posteriormente, en el municipio de Sabinas, se entregaron dos techumbres más en la Escuela Primaria Niños Héroes de Chapultepec y en la Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez. Estas obras beneficiarán a cerca de 800 alumnos, quienes ahora podrán realizar ceremonias cívicas, actividades deportivas y eventos escolares protegidos del clima.﻿

En representación del alumnado, la estudiante Chelsse Sánchez agradeció al gobernador Manolo Jiménez por apoyar la educación. Señaló que el nuevo techo estructural permitirá realizar actividades que antes no podían llevarse a cabo debido al sol o la lluvia.﻿

Con estas acciones, el Gobierno de Coahuila reafirma su compromiso de seguir invirtiendo en infraestructura social que mejore la calidad de vida de las familias de la región Carbonífera, fortaleciendo tanto la educación como el deporte y la convivencia comunitaria.﻿