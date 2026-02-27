Refuerza Tamaulipas presencia de la Guardia Estatal de Género para prevenir la violencia familiar

Refuerza Tamaulipas presencia de la Guardia Estatal de Género en colonias para prevenir la violencia familiar

En un esfuerzo por fortalecer la prevención de la violencia familiar y de género, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), a través de la Delegación Estatal de Atención a la Violencia Familiar y de Género, ha intensificado su labor de proximidad con la ciudadanía en diferentes sectores urbanos, con el objetivo de informar, orientar y acercar herramientas que permitan a las familias conocer y enfrentar de manera oportuna esta problemática social.

Este programa de intervención comunitaria se concentra en visitas a colonias y espacios públicos donde los elementos de la Guardia Estatal de Género interactúan directamente con la población para dar a conocer las diversas manifestaciones de la violencia incluyendo la psicológica, patrimonial, económica, física y sexual, así como los mecanismos disponibles para su reconocimiento y denuncia.

Durante recientes jornadas de trabajo en la colonia Azteca de Ciudad Victoria, los agentes proporcionaron información detallada sobre cómo identificar situaciones de riesgo y se aplicaron encuestas a los asistentes para recopilar datos que permitan ajustar las estrategias institucionales de prevención conforme a las realidades y necesidades de cada comunidad. Asimismo, se distribuyó el denominado “violentómetro”, una herramienta que ayuda a las personas a identificar los niveles de agresión en una relación y tomar decisiones informadas para proteger su integridad física y emocional.

Además de la difusión de conceptos y herramientas, la Guardia enfatiza la importancia del uso correcto de los números de emergencia 911 y el 089 este último para realizar denuncias de forma anónima como parte de un enfoque integral que busca no solo sensibilizar, sino también empoderar a la ciudadanía para que actúe con rapidez y seguridad ante cualquier indicio de violencia.

Esta labor de proximidad cumple con lo establecido en el artículo 17 BIS del Reglamento Interior de la SSPT, que obliga a la delegación a implementar acciones de difusión y orientación dirigidas a ciudadanos sobre cómo proceder en caso de ser víctimas de delitos relacionados con la violencia familiar o de género.

La iniciativa forma parte de un marco más amplio de políticas públicas en el estado para prevenir la violencia y promover entornos familiares seguros. Según especialistas y datos de organismos locales, la violencia familiar sigue siendo un problema persistente en numerosas colonias; en algunos sectores urbanos se registran, en promedio, más de una decena de reportes diarios, con incrementos notables durante fines de semana, lo que evidencia la necesidad de estrategias de atención y prevención continuas.

La estrategia de proximidad no se limita únicamente a la difusión de información, sino que busca generar confianza entre la comunidad y las autoridades, de modo que las personas perciban a la Guardia Estatal de Género como un aliado accesible y capaz de responder de manera oportuna a situaciones de violencia. Esta percepción, señalan autoridades, es fundamental para aumentar la denuncia formal y reducir la repetición de agresiones en el entorno familiar.

Asimismo, con estas acciones la SSPT busca fomentar una cultura de respeto, equidad y no tolerancia a la violencia, donde la prevención y la educación comunitaria sean pilares para la transformación social. La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas ha anunciado que continuará extendiendo estas brigadas a otras colonias de la entidad, con la finalidad de garantizar que la información y las herramientas de protección lleguen de manera directa a quienes más lo necesitan.

En este contexto, las autoridades estatales reiteran la importancia de mantener canales abiertos de comunicación con la población, promover la denuncia y fortalecer los mecanismos de apoyo a víctimas dentro de cada comunidad.