Refuerza Tamaulipas presencia de la Guardia Estatal de Género para prevenir la violencia familiar

Por Eidalid López
En un esfuerzo por fortalecer la prevención de la violencia familiar y de género, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), a través de la Delegación Estatal de Atención a la Violencia Familiar y de Género, ha intensificado su labor de proximidad con la ciudadanía en diferentes sectores urbanos, con el objetivo de informar, orientar y acercar herramientas que permitan a las familias conocer y enfrentar de manera oportuna esta problemática social.

Este programa de intervención comunitaria se concentra en visitas a colonias y espacios públicos donde los elementos de la Guardia Estatal de Género interactúan directamente con la población para dar a conocer las diversas manifestaciones de la violencia incluyendo la psicológica, patrimonial, económica, física y sexual, así como los mecanismos disponibles para su reconocimiento y denuncia.

Durante recientes jornadas de trabajo en la colonia Azteca de Ciudad Victoria, los agentes proporcionaron información detallada sobre cómo identificar situaciones de riesgo y se aplicaron encuestas a los asistentes para recopilar datos que permitan ajustar las estrategias institucionales de prevención conforme a las realidades y necesidades de cada comunidad. Asimismo, se distribuyó el denominado “violentómetro”, una herramienta que ayuda a las personas a identificar los niveles de agresión en una relación y tomar decisiones informadas para proteger su integridad física y emocional.

Además de la difusión de conceptos y herramientas, la Guardia enfatiza la importancia del uso correcto de los números de emergencia 911 y el 089 este último para realizar denuncias de forma anónima como parte de un enfoque integral que busca no solo sensibilizar, sino también empoderar a la ciudadanía para que actúe con rapidez y seguridad ante cualquier indicio de violencia.

Esta labor de proximidad cumple con lo establecido en el artículo 17 BIS del Reglamento Interior de la SSPT, que obliga a la delegación a implementar acciones de difusión y orientación dirigidas a ciudadanos sobre cómo proceder en caso de ser víctimas de delitos relacionados con la violencia familiar o de género.

La iniciativa forma parte de un marco más amplio de políticas públicas en el estado para prevenir la violencia y promover entornos familiares seguros. Según especialistas y datos de organismos locales, la violencia familiar sigue siendo un problema persistente en numerosas colonias; en algunos sectores urbanos se registran, en promedio, más de una decena de reportes diarios, con incrementos notables durante fines de semana, lo que evidencia la necesidad de estrategias de atención y prevención continuas.

La estrategia de proximidad no se limita únicamente a la difusión de información, sino que busca generar confianza entre la comunidad y las autoridades, de modo que las personas perciban a la Guardia Estatal de Género como un aliado accesible y capaz de responder de manera oportuna a situaciones de violencia. Esta percepción, señalan autoridades, es fundamental para aumentar la denuncia formal y reducir la repetición de agresiones en el entorno familiar.

Asimismo, con estas acciones la SSPT busca fomentar una cultura de respeto, equidad y no tolerancia a la violencia, donde la prevención y la educación comunitaria sean pilares para la transformación social. La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas ha anunciado que continuará extendiendo estas brigadas a otras colonias de la entidad, con la finalidad de garantizar que la información y las herramientas de protección lleguen de manera directa a quienes más lo necesitan.

En este contexto, las autoridades estatales reiteran la importancia de mantener canales abiertos de comunicación con la población, promover la denuncia y fortalecer los mecanismos de apoyo a víctimas dentro de cada comunidad.

