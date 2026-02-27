Seduvop reconoce fallas geológocas en el paso a desnivel en “El Saucito, San Luis Potosí”

“El Saucito, San Luis Potosí”

La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) aseguró que el proyecto para construir un paso a desnivel en la zona de El Saucito se mantiene vigente y que existen condiciones técnicas favorables para su ejecución durante 2026, pese a advertencias de especialistas sobre posibles fallas en el terreno.

En conferencia de prensa, Isabel Leticia Vargas Tinajero, titular de Seduvop, adelantó que esta obra forma parte de las acciones metropolitanas que el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de San Luis Potosí planean realizar este año para mejorar la movilidad urbana. Señaló que los estudios realizados por la propia dependencia estatal y por el municipio respaldan la viabilidad del proyecto, por lo que las fallas geológicas identificadas en la zona no representarían un riesgo para la construcción de la estructura.

“Este proyecto ya está hecho, ya tiene tiempo de que está hecho… las fallas que pasan por ahí no van a afectar en cuanto al desnivel que pasa por ahí”, afirmó Vargas Tinajero, al referirse a los análisis técnicos con que cuenta Seduvop.

Aunque aún no se ha definido una fecha precisa de inicio de la obra, la funcionaria reiteró que la intención es arrancar los trabajos durante 2026 en coordinación con las autoridades locales. Por ahora, el proyecto permanece en la agenda de obras públicas estatales y municipales, pero sin licitaciones o calendarización formal anunciada públicamente.

El anuncio ocurre en medio de un debate técnico y social sobre la conveniencia de construir infraestructura pesada en El Saucito, un sector tradicional de la capital potosina. Grupos académicos han advertido sobre la presencia de fugas de agua, limos saturados y fallas secundarias en el subsuelo que podrían exigir estudios geotécnicos adicionales antes de proceder.

También existen preocupaciones expresadas por especialistas y residentes sobre los efectos que el proyecto podría tener en el entorno histórico y cultural del barrio, especialmente en las festividades y actividades en torno al Santuario del Señor de Burgos, punto de identidad local.

Paralelamente, desde el Congreso del Estado, integrantes de la Comisión del Agua han señalado la posibilidad de emitir un exhorto al Ayuntamiento para examinar a fondo los riesgos hidrogeológicos y técnicos relacionados con el proyecto, aunque hasta el momento no se han emitido acciones formales de ese tipo.

La zona de El Saucito combina valores urbanos, religiosos y de movilidad, lo que ha generado un análisis detallado de diferentes sectores antes de dar luz verde a la obra vial. Este paso a desnivel, de construirse, buscaría aliviar el tráfico vehicular en un punto clave de la ciudad.﻿

Mientras tanto, las autoridades han tratado de tranquilizar a la población afirmando que los estudios técnicos disponibles avalan la seguridad del diseño y que cualquier intervención respetará las condiciones del terreno y del entorno.