DEMA impulsa profesionalización y mejora el sistema de justicia para adolescentes en Tamaulipas

En un paso importante para fortalecer el sistema de justicia especializado para jóvenes, la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA) llevó a cabo una jornada de capacitación y actualización dirigida a su personal. Esta actividad se realizó con el objetivo de lograr una atención más profesional, eficiente y respetuosa de los derechos de las y los adolescentes que se encuentran en un conflicto con la ley penal.

Durante el evento, que tuvo lugar en las instalaciones de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT), se impartieron cursos de “Actualización para Intervinientes” y “Especialización para Operadores del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes”. Esta formación está orientada a capacitar a los servidores públicos para que puedan cumplir con los principios fundamentales de la justicia juvenil, como el respeto a los derechos humanos, trato diferenciado y enfoque en la reinserción social.

La directora de DEMA, Maribel Leticia García Barrientos, destacó la importancia de este tipo de capacitaciones, subrayando que la profesión de quienes trabajan directamente con adolescentes en conflicto con la ley penal debe contar con herramientas técnicas, éticas y humanas que permitan fortalecer el sistema de justicia especializado. También señaló que el reforzamiento de conocimientos es clave para ofrecer procesos más justos y eficaces.

En total, participaron 50 servidores públicos, incluidos guías técnicos y personal administrativo. Los cursos ofrecidos buscan que cada uno de ellos tenga un mejor desempeño en las diferentes etapas del proceso judicial para adolescentes, lo cual puede influir de manera positiva en la reinserción social de este grupo de la población.

Además de la capacitación presencial, personal de DEMA y de los Centros Regionales de Ejecución de Medidas para Adolescentes participó en una mesa de trabajo virtual organizada por la Dirección Técnica Responsable del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. El objetivo de esta mesa fue dar seguimiento al análisis del formato “Instrumento de Evaluación de Riesgos Procesales”, una herramienta que servirá para mejorar la calidad de los informes técnicos que se entregan a los jueces.

Este instrumento, una vez homologado en todas las entidades del país, busca sistematizar la recolección y el análisis de datos relevantes para tomar decisiones más precisas en la imposición de medidas cautelares a los adolescentes, reforzando la aplicación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Las autoridades han destacado que mejorar la preparación del personal que atiende casos de justicia para adolescentes contribuye no solo a ofrecer un servicio más profesional, sino también a garantizar que los procesos sean justos y respeten el interés superior del menor, un principio fundamental en el sistema jurídico mexicano.