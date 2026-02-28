Gobierno de México entrega apoyos a familias afectadas por la tormenta Jerry en Puebla

El Gobierno de México inició una nueva etapa de apoyo para las familias afectadas por la tormenta tropical Jerry, que en octubre causó graves daños en la Sierra Norte de Puebla. La entrega de enseres básicos y colchones comenzó en la comunidad de Villa Ávila Camacho, conocida también como La Ceiba, y benefició a decenas de familias que aún enfrentan las secuelas del temporal.

La atención a las familias afectadas fue coordinada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Bienestar, en cooperación con las autoridades estatales y municipales. El objetivo principal ha sido apoyar la recuperación de quienes perdieron bienes materiales tras los deslaves, inundaciones y daños provocados por Jerry en varios municipios serranos.

En La Ceiba, los elementos de seguridad entregaron 265 paquetes de apoyo y 527 colchones, beneficiando directamente a cerca de 800 personas de la región. Estos apoyos incluyeron artículos de primera necesidad como estufas, refrigeradores, ventiladores, licuadoras, utensilios de cocina y otros bienes domésticos esenciales para restituir parte de lo que las familias perdieron.

Para el traslado y distribución de los apoyos participaron 366 efectivos militares, quienes utilizaron 19 vehículos militares, 5 cajas secas y 10 camiones tipo Torton. Estas unidades permitieron llevar los paquetes de ayuda hasta las comunidades más vulnerables, algunas de difícil acceso por los daños en caminos y carreteras tras el paso de Jerry.

Las autoridades han explicado que estos apoyos son parte de una estrategia más amplia para atender a las zonas afectadas y ayudar a las familias a recuperar su bienestar y estabilidad económica. Además de los enseres, el Gobierno del Estado de Puebla puso en marcha un programa de empleo temporal, al que se han incorporado decenas de habitantes de la región. Esto busca brindar oportunidades de trabajo directo para quienes necesitan reactivar su vida cotidiana y contribuir a la recuperación local.

El paso de la tormenta tropical Jerry dejó un impacto fuerte en varias comunidades de la Sierra Norte, donde las lluvias torrenciales provocaron deslizamientos de tierra, inundaciones y afectaciones en viviendas y vías de comunicación. Aunque han pasado varios meses desde el fenómeno meteorológico, muchas familias todavía requieren apoyo para reponer lo perdido y reconstruir sus hogares.

Organizaciones civiles, autoridades estatales y federales han coincidido en que la entrega de estos apoyos representa un paso importante para la recuperación social y económica de la región. Sin embargo, también reconocen que aún hay trabajo por hacer, especialmente en la rehabilitación de infraestructura, caminos y viviendas dañadas por el temporal.

Vecinos de La Ceiba y comunidades cercanas expresaron su agradecimiento por recibir estos apoyos, pues representan un alivio tangible tras meses de espera desde el desastre. Para muchos, la entrega de enseres y artículos básicos es una ayuda esencial que permite sobrellevar las dificultades mientras continúan con la reconstrucción de sus hogares y la normalización de su vida diaria.