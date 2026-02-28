México impulsa el “Mundial Social” rumbo a la Copa Mundial de la FIFA como un vinculo entre las naciones

Gira del trofeo mundialista En Guadalajara, el Gobierno de México presentó el “Mundial Social”, una iniciativa que busca llevar el futbol a barrios, escuelas y espacios públicos, con torneos comunitarios que sigan incluso después de la Copa Mundial FIFA 2026.

A meses del inicio de la Copa Mundial de Futbol 2026, el Gobierno Federal presentó una estrategia paralela al torneo internacional: el llamado Mundial Social, un proyecto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que la fiesta del futbol no solo se viva dentro de la cancha, sino también en comunidades y espacios cotidianos.

La propuesta fue explicada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante el inicio de la gira del Trofeo de la Copa en Guadalajara. Ahí señaló que la idea es que la pasión mundialista no se quede solo en los estadios, sino que llegue a colonias, escuelas, centros de trabajo y plazas públicas, con la organización de mundialitos y torneos a lo largo del año.

Rodríguez subrayó que el futbol ya forma parte de la vida diaria en muchas comunidades del país, donde niñas, niños y jóvenes arman equipos al salir de la escuela para jugar una cascarita, mientras los fines de semana los campos llaneros se convierten en puntos de reunión familiar, con padres y abuelos alentando desde la banda.

Según la funcionaria, el Mundial Social busca que ese tiempo en la cancha se traduzca en oportunidades. Cada minuto que niñas, niños y adolescentes pasan jugando futbol, dijo, es una forma de recuperar su derecho al futuro, además de aprender valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la idea de que el destino no está marcado, sino que se construye.

La secretaria de Gobernación también destacó que el Mundial de Futbol 2026 será una vitrina para mostrar al mundo la diversidad del país, como las playas, calles coloniales, zonas arqueológicas, así como la riqueza cultural y gastronómica de México.

En ese contexto, afirmó que el país está listo para recibir al menos 5.5 millones de visitantes, principalmente en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

“Las mexicanas y mexicanos estamos muy emocionados, listos y listas para recibir a los visitantes, principalmente aquí en Guadalajara, en la Ciudad de México y en Monterrey, que serán tratados con la hospitalidad y calidez que nos caracteriza a los mexicanos y mexicanas”, expuso.

Añadió que los visitantes serán recibidos con la hospitalidad que caracteriza a los mexicanos y agradeció a la FIFA la confianza depositada en el Gobierno federal, así como la coordinación para que el torneo sea una experiencia memorable.

Al evento asistieron el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus; la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo; el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie; y el dueño del Club Deportivo Guadalajara, Amaury Vergara.

También estuvieron presentes José Borda, director ejecutivo de Arca Continental México; Jürgen Mainka, director general de la oficina de la FIFA en México; el exfutbolista brasileño Roque Junior, campeón mundial en Corea-Japón 2002; y la leyenda del futbol mexicano Hugo Sánchez, además de representantes de Coca-Cola, patrocinadora oficial de la gira del trofeo.