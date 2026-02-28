Sheinbaum entrega apoyos de bienestar social en Sinaloa

En una visita que reunió a autoridades federales, estatales y cientos de habitantes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, destacaron la importancia de los programas sociales que impulsa el Gobierno de la Cuarta Transformación como parte fundamental del bienestar de familias en todo el país.

El evento se realizó en el municipio de San Ignacio, donde ambos funcionarios acudieron a entregar apoyos sociales y a presentar avances de obras que generan desarrollo y empleo en la región. Ante la presencia de vecinos de diversas comunidades, la presidenta reafirmó el compromiso de su administración con la continuidad y ampliación de los programas que benefician a grupos vulnerables, como adultos mayores, mujeres y estudiantes.

El gobernador Rubén Rocha Moya agradeció la presencia de Sheinbaum Pardo en Sinaloa y resaltó que los programas sociales federales son ahora universales, lo que significa que llegan a todas las regiones sin distinción. Durante su mensaje, afirmó que estos apoyos, que han sido impulsados desde administraciones anteriores y fortalecidos en la actual, son el punto de partida para construir lo que llamó el estado del bienestar.

Por su parte, la presidenta puso especial énfasis en la pensión para adultos mayores, uno de los programas más importantes para su gobierno. “La pensión de adulto mayor es un asunto de justicia”, dijo, al tiempo que explicó que este apoyo representa un reconocimiento a quienes han sostenido a sus familias, comunidades y al país. Además, aseguró que en 2026 se destinará un presupuesto superior a un billón de pesos para programas del bienestar, lo cual permitirá mantener y ampliar estos apoyos a millones de beneficiarios.

Durante la gira, también se entregaron tarjetas de programas como Adulto Mayor y Mujeres Bienestar, dirigidas a personas que forman parte de estos programas sociales, con el objetivo de facilitar el acceso a los apoyos y garantizar que lleguen directamente a sus manos.

Además de la entrega de apoyos, autoridades presentaron obras de infraestructura que benefician a la región. Entre ellas, destacan la modernización de la carretera San Ignacio – Tayoltita, que con una serie de puentes, viaductos y un túnel, será más segura y reducirá significativamente el tiempo de traslado entre Sinaloa y Durango, pasando de 10 horas a menos de 2 gracias a una inversión de más de 3 mil 500 millones de pesos. Se proyecta que estas obras generen más de 10 mil empleos directos e indirectos.

La presidenta y el gobernador también visitaron la unidad del IMSS Bienestar en la cabecera municipal, donde saludaron al personal y escucharon inquietudes relacionadas con el servicio de salud pública en la zona.

El evento contó con la participación de autoridades federales y estatales, así como beneficiarios de los programas sociales, quienes expresaron su gratitud y entusiasmo por las acciones desplegadas en favor de la comunidad.

Con esta visita, la administración federal y estatal refrendan su compromiso con las políticas de bienestar social que buscan apoyar a sectores vulnerables y promover el desarrollo en zonas rurales y urbanas de Sinaloa.