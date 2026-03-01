Detienen a más de 20 miembros del CJNG en Zacatecas y Chiapas

18 detenidos en Zacatecas

Como parte de las operaciones derivadas para seguir debilitando al Cártel Jalisco Nueva Generación y a sus líderes regionales, luego de la caída del Mencho, en Zacatecas y Chiapas autoridades estatales detuvieron a miembros de células regionales del grupo criminal.

En Zacatecas, en el municipio de Nochistlán de Mejía, Fuerzas de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) lograron la detención de 18 generadores de violencia.

El resultado fue posible gracias a trabajos de inteligencia y despliegue operativo que derivaron en la captura de tres objetivos prioritarios, uno de ellos era un líder regional que operaba en Jalisco Zacatecas y Aguascalientes, el segundo al mando de una célula delictiva, y uno más que ha participado en agresiones a la Fuerzas de Seguridad.

El fiscal Zacatecano Cristian Paul Camacho dio a conocer que en total fueron detenidos 13 hombres y 5 mujeres mediante un despliegue operativo #muy estratégico", que no fue vulnerable para la ciudadanía.

A este grupo se le aseguró seis armas cortas y dos armas largas, además de dos cargadores abastecidos, más de 100 cartuchos útiles de distintos calibres, más de 500 dosis de marihuana, cocaína y metanfetamina (cristal), además de bolsas con droga a granel y material utilizado para su dosificación y distribución.

También fueron asegurados seis vehículos, consistentes en una camioneta Chevrolet Silverado modelo 2021, una Dodge Durango, un Volkswagen Golf GTI, un vehículo Honda con reporte de robo, una camioneta Jeep Gladiator modelo 2020, así como un vehículo tipo Razer y una cuatrimoto, presuntamente utilizados para actividades delictivas.

De igual forma, se aseguraron 34 artefactos ponchallantas, un chaleco táctico portaplacas, teléfonos celulares, una báscula gramera y diversa indumentaria, objetos vinculados con la operación logística de células delictivas.

6 detenidos en Chiapas

En Chiapas, en la Carretera de Cuota Tuxtla - San Cristóbal de Las Casas, a la altura del kilómetro 43, fueron detenidos 6 hombres por los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud.

En este operativo participaron Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Marina.

Los detenidos fueron identificados como Víctor “N”, Douglas “N”, Alfredo “N”, Germán “N”, Alejandro “N” y José “N”, manifestaron pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Fueron aseguradas dos armas de fuego tipo AK-47 con un cargador abastecido con 30 cartuchos útiles calibre 7.62; un arma de fuego tipo AK-47 con un cargador abastecido con 09 cartuchos útiles calibre 7.62; un arma de fuego tipo AK-47 con un cargador abastecido con 24 cartuchos útiles calibre 7.62; un arma de fuego tipo revólver y 6 cartuchos útiles calibre .38 súper; y un arma de fuego con un cargador abastecido con 07 cartuchos útiles calibre .380.

