Recolección nocturna retira más de 750 toneladas de basura en Ecatepec

. .

A un mes de su implementación, el programa gratuito de recolección nocturna de basura del Gobierno de Ecatepec permitió retirar más de 750 toneladas de residuos, consolidándose como una estrategia clave de ordenamiento urbano y prevención de inundaciones en la zona alta del municipio.

Durante un recorrido de supervisión por la ruta Tablas del Pozo, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss reiteró que el modelo de atención desde territorio permite identificar necesidades prioritarias de la población.

“Estamos aquí y nos sirve también para ver todo lo que falta por hacer. Hay luz, hay servicios de basura ya gratuitos. Y yo supervisando y escuchando a los vecinos para saber qué más necesitan. El agua es prioridad para nosotros y este año vamos a resolver”, afirmó la alcaldesa.

El programa opera con 20 rutas nocturnas gratuitas y permanentes, que recorren 375 calles de 87 colonias de la Sierra de Guadalupe y otras zonas prioritarias, donde históricamente se concentraban tiraderos clandestinos. Entre las comunidades atendidas destacan Tablas del Pozo, Tulpetlac, Lomas de San Carlos, Atzolco, Izcalli Ecatepec, Tierra Blanca, San Andrés de la Cañada, Santa Clara Coatitla, Xalostoc, San Cristóbal, Almarcigo Sur, Jardines de Santa Clara, Fuentes de Aragón (zonas altas), La Preciosa, Benito Juárez Norte, Hank González, Luis Donaldo Colosio, La Esperanza, Nueva Aragón y ampliaciones de la Sierra de Guadalupe.

El servicio se brinda lunes, miércoles y viernes de 22:00 a 01:00 horas, articulado con jornadas permanentes de limpieza de camellones, barrancas y espacios públicos, como parte del operativo preventivo rumbo a la temporada de lluvias. En los recorridos participan elementos de la Marina, policía estatal, GOES, tránsito municipal y brigadas de Servicios Públicos, reforzando la estrategia de proximidad y orden urbano.

Vecinas y vecinos de la zona alta reconocieron el impacto del servicio nocturno gratuito, al señalar que facilita la disposición de residuos después de la jornada laboral y representa un alivio económico para las familias.

“Está muy bien porque la gente ya se ha desocupado de todas sus actividades; esa es una ventaja para todos. Llevo 35 años viviendo aquí y nunca había entrado un camión aquí de Ecatepec”, expresó Miguel Sánchez Pineda, vecino de la comunidad.

Por su parte, Ximena, habitante de Tablas del Pozo, subrayó que el programa evita cobros excesivos de recolectores particulares:

“Ahorita ya estaban abusando mucho. Por ejemplo: (por) una bolsa ya te cobraban como 60 o 70 pesos y tampoco era una bolsa muy grande”.

El gobierno municipal insistió en que la recolección nocturna será permanente, con evaluación semanal, para seguir fortaleciendo los servicios públicos y la prevención de riesgos en Ecatepec.