En Puebla se actúa sin impunidad y con apego a la ley; casos de alto impacto, a la baja: Armenta

El Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, reiteró que se trabaja para que ninguna mujer sea violentada y que la violencia reiterada no derive en feminicidio (Especial)

El Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, destacó este lunes que los delitos de alto impacto que van a la baja en la entidad, son resultado de los avances en trabajos de coordinación interinstitucional cuando se actúa sin impunidad y con estricto apego a la ley.

El mandatario poblano subrayó en un llamado respetuoso al Poder Judicial, al federal y al estatal, evitar el fenómeno de la “puerta giratoria” y garantizar justicia para las víctimas, particularmente en delitos de competencia federal como el robo de hidrocarburos.

En lo que respecta a las marchas programadas para el próximo domingo por el 8M, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Armenta Mier reafirmó que ningún agresor que cometa actos delictivos contra las mujeres quedará impune. “Este año trabajamos para que ninguna mujer sea violentada y que la violencia reiterada no derive en feminicidio. Sociedad y gobierno debemos trabajar juntos para erradicar estos actos”.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública estatal, vicealmirante Francisco Sánchez González, señaló que se preserva la paz social y en coordinación con los tres órdenes de gobierno y la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y las corporaciones municipales, para combatir frontalmente a la delincuencia y proteger a las familias poblanas.

Al hacer referencia a la marcha de colectivos de mujeres del próximo domingo, el titular de Seguridad Pública refirió que el próximo 8 de marzo se desplegarán mil 332 elementos, 632 mujeres y 700 hombres, para garantizar el derecho a la libre manifestación pacífica.

Asimismo, apuntó que se instalarán centros de mando y se reforzará la coordinación con la Marina, Defensa, Guardia Nacional y Ayuntamientos con enfoque preventivo, acompañamiento y respeto irrestricto a los derechos humanos, con el objetivo es garantizar la libre expresión y a la manifestación pacífica, además de proteger la integridad de todas las participantes en las movilizaciones del 8M.

En tanto, la secretaria de las Mujeres, Yadira Lira Navarro, resaltó que la Agenda de Marzo se impulsa bajo la visión humanista del gobernador Alejandro Armenta, quien ha dejado claro que la igualdad sustantiva es una acción permanente.

Para dar seguimiento a los recorridos de los colectivos y asegurar el trabajo conjunto, se instalará un Centro de Mando en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. De manera paralela, el Complejo Metropolitano de Seguridad operará un Centro de Mando Interinstitucional para supervisar en tiempo real las actividades del 8M en municipios clave como San Martín Texmelucan, Teziutlán, Cuautlancingo, San Pedro Cholula, Atlixco y Tehuacán.

