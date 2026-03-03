Avanza Congreso de Coahuila en protección de derechos de las mujeres con nuevas reformas

Reformas con perspectiva de género en Coahuila

El Congreso de Coahuila de Coahuila dio a conocer una serie de avances legislativos en materia de género, entre los que destacan diversas reformas orientadas a la protección, salud y desarrollo integral de este sector de la población.

Entre las medidas aprobadas se encuentra el denominado “Código Mariposa”, un protocolo que busca brindar atención médica, humana y empática en caso de muerte gestacional o perinatal. Esta iniciativa pone énfasis en el respeto al duelo de las madres y sus familias, evitando prácticas de revictimización dentro de las instituciones de salud.

Asimismo, se reconoció la lactancia materna como un derecho, lo que obliga a generar condiciones adecuadas para su ejercicio en espacios públicos como laborales, reforzando el bienestar de las madres e hijos.

En el ámbito de la salud, también se fortalecieron las disposiciones para prevenir, visibilizar y sancionar la violencia obstétrica, un problema que ha cobrado relevancia en la agenda pública por sus implicaciones en los derechos reproductivos de las mujeres.

En cuanto a la seguridad, las reformas incluyen el refuerzo de medidas de protección para mujeres en situación de violencia, facilitando el acceso al empleo y promoviendo su autonomía económica.

Por último, las autoridades incorporaron acciones complementarias como la asignación de cajones de estacionamiento para personas gestantes y la inclusión de una perspectiva de género transversal en políticas públicas como en áreas como deporte, salud y vivienda.

