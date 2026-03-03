Estados

Código Mariposa, Ley de Lactancia Materna, Medidas de protección, son algunas de las iniciativas aprobadas

Avanza Congreso de Coahuila en protección de derechos de las mujeres con nuevas reformas

Por Giovanna Morales Gómez
Reformas con perspectiva de género en Coahuila

El Congreso de Coahuila de Coahuila dio a conocer una serie de avances legislativos en materia de género, entre los que destacan diversas reformas orientadas a la protección, salud y desarrollo integral de este sector de la población.

Entre las medidas aprobadas se encuentra el denominado “Código Mariposa”, un protocolo que busca brindar atención médica, humana y empática en caso de muerte gestacional o perinatal. Esta iniciativa pone énfasis en el respeto al duelo de las madres y sus familias, evitando prácticas de revictimización dentro de las instituciones de salud.

Asimismo, se reconoció la lactancia materna como un derecho, lo que obliga a generar condiciones adecuadas para su ejercicio en espacios públicos como laborales, reforzando el bienestar de las madres e hijos.

En el ámbito de la salud, también se fortalecieron las disposiciones para prevenir, visibilizar y sancionar la violencia obstétrica, un problema que ha cobrado relevancia en la agenda pública por sus implicaciones en los derechos reproductivos de las mujeres.

En cuanto a la seguridad, las reformas incluyen el refuerzo de medidas de protección para mujeres en situación de violencia, facilitando el acceso al empleo y promoviendo su autonomía económica.

Por último, las autoridades incorporaron acciones complementarias como la asignación de cajones de estacionamiento para personas gestantes y la inclusión de una perspectiva de género transversal en políticas públicas como en áreas como deporte, salud y vivienda.

La Crónica de Hoy 2026

Tendencias