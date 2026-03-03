Destaca Manolo Jiménez disminución de homicidios en Coahuila durante mesa estatal de seguridad

Al encabezar la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, destacó que en lo que va del año se ha registrado una disminución del 18 por ciento en homicidios, en comparación con el mismo periodo de 2025, año que fue considerado el mejor en indicadores de seguridad en las últimas tres décadas en la entidad.

“Iniciamos la semana y el mes de marzo con nuestra Reunión Estatal de Seguridad, donde participamos las instituciones locales, estatales y federales. Seguiremos trabajando en equipo, con voluntad y coordinación para que Coahuila se consolide como el estado más seguro de México”, expresó el mandatario estatal.

En la reunión participaron representantes de las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, quienes revisaron estadísticas, estrategias y operativos en curso. Jiménez Salinas calificó el encuentro como positivo, al reiterarse que Coahuila continúa siendo un referente nacional en materia de seguridad pública.

El gobernador atribuyó estos resultados al trabajo coordinado entre instituciones, así como a la aplicación de una estrategia integral basada en prevención, proximidad social, inteligencia y fuerza. Señaló que existe plena voluntad política para atender el tema de seguridad y mantener la coordinación con fuerzas estatales, federales y municipales, además de la colaboración con los tres poderes del estado.

“Aquí hay voluntad de entrarle con todo al tema de seguridad, y hay coordinación total con las fuerzas de seguridad estatales, federales y municipales; todas las instituciones trabajando en un mismo sentido, lo que nos permite ir mejorando en los indicadores”, afirmó.

Jiménez Salinas también destacó que, mientras a nivel nacional se resuelve en promedio el 42 por ciento de los homicidios, en Coahuila se tiene un índice de resolución del 100 por ciento en este delito, lo que consideró un logro significativo para el estado.

Asimismo, recordó que tras la reciente detención y abatimiento de un importante criminal, se demostró la capacidad de reacción de las instituciones al reforzar la seguridad y blindar la entidad para garantizar la tranquilidad de la población. En este sentido, agradeció el respaldo del Ejército Mexicano y de las fuerzas armadas.

Durante la sesión también se analizaron acciones específicas como los operativos implementados en la carretera federal 57, particularmente en el tramo conocido como Los Chorros, con el objetivo de prevenir y atender de manera oportuna accidentes viales.

Además, se informó que en las próximas semanas iniciará la instalación de más de mil cámaras de videovigilancia en distintos municipios, priorizando aquellos que aún no cuentan con este sistema. Estas cámaras estarán conectadas al C4 para fortalecer la capacidad de monitoreo y respuesta.

Entre otras acciones, se revisaron los cateos realizados en coordinación con el Ejército Mexicano en diversas regiones del estado, donde se han asegurado personas, armas, droga y vehículos. También continúan los operativos preventivos o “barridos” para evitar riñas entre particulares.