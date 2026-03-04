Fiscalía de Morelos desarrolla protocolo de búsqueda para localizar a Karol

Ficha de búsqueda de Karol Toledo Gómez

La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas del estado de Morelos, dio a conocer que activó el protocolo correspondiente para la búsqueda y localización de Karol Toledo Gómez,luego que el pasado 2 de marzo su familia denunciara su deparición.

A partir del reporte, y en atención inmediata a los protocolos establecidos en materia de desaparición de personas, la fiscalía especializada desplegó acciones de gabinete y campo, con el apoyo de autoridades municipales de Mazatepec, corporaciones estatales y dependencias federales, para establecer su paradero.

Tal como se ha realizado en otros casos similares, se mantiene activa la intervención institucional para garantizar el desarrollo de las acciones de búsqueda, privilegiando en todo momento la atención a las víctimas y el acompañamiento a sus familiares.

La Fiscalía Morelos reitera su compromiso de agotar todos los actos de investigación y líneas de búsqueda necesarias para lograr la localización de Karol.