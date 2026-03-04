Gino Segura participa en reunión con legisladores del Parlamento de Canadá

Reunión. La Comisión de Relaciones Exteriores con la delegación del Parlamento de Canadá.

El senador por Quintana Roo, Eugenio “Gino” Segura, participó en la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores con la delegación del Parlamento de Canadá, en la que se destacó la importancia de fortalecer la relación bilateral en materia diplomática, económica y comercial.

Durante su intervención, el legislador señaló que uno de los ejes estratégicos de la cooperación entre ambas naciones es el turismo, sector que —subrayó— se ha consolidado como una de las principales fuentes de ingresos para México, al representar cerca del nueve por ciento del Producto Interno Bruto nacional.

Como presidente de la Comisión de Turismo en el Senado, Gino Segura destacó que esta industria genera más de cinco millones de empleos directos y formales, es el principal empleador de jóvenes y el segundo de mujeres en el país, además de que México se ubica entre los destinos más visitados a nivel mundial.

Asimismo, mencionó que el Plan México contempla como meta posicionar al país entre los cinco destinos más visitados del mundo, especialmente ante la proyección internacional que generará la próxima Copa del Mundo.

En ese contexto, resaltó que Quintana Roo es una pieza clave en el desarrollo turístico nacional, al ser el único estado con cuatro aeropuertos internacionales y albergar los dos puertos de cruceros más importantes del país, que concentran alrededor del 70 por ciento del arribo nacional de turistas por esta vía. Además, cuenta con infraestructura estratégica como el Tren Maya, que integra 12 estaciones en la entidad.

El senador propuso establecer una agenda de trabajo conjunta para fortalecer la promoción turística, particularmente para incrementar la participación del turismo internacional en proyectos como el Tren Maya, donde actualmente el porcentaje de visitantes extranjeros aún es reducido, lo que representa una oportunidad de crecimiento en materia de comercialización y conectividad.

Gino Segura subrayó que Quintana Roo cuenta con una infraestructura turística de primer nivel, con más de 136 mil habitaciones de hotel, lo que lo posiciona entre los destinos con mayor capacidad de hospedaje a nivel internacional.

Finalmente, destacó que la ruta Cancún–Toronto registró un crecimiento significativo durante el último año, lo que demuestra el potencial de la relación turística entre México y Canadá. “Existe una enorme oportunidad para seguir fortaleciendo este vínculo. Quintana Roo está listo para recibir y ampliar esta cooperación en beneficio de ambas naciones”, concluyó.