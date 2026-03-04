Inicia colecta 2026 de la Cruz Roja Mexicana en Cancún; Mara Lezama llama a sumar voluntades para salvar más vidas

Cancún Mara Lezama Espinosa, gobernadora de Quintana Roo, al encabezar el inicio de la Colecta Nacional 2026 de la Cruz Roja Mexicana en la Delegación Cancún.

Cancún.- Con un llamado a la solidaridad permanente y a convertir cada donativo en una oportunidad de vida, la gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó el inicio de la Colecta Nacional 2026 de la Cruz Roja Mexicana en la Delegación Cancún.

Tras la ceremonia de arranque con la presencia de Carlos Constandse Madrazo, vicepresidente del Consejo Nacional de Directores de Cruz Roja Mexicana y Delegación Estatal, y de Noemi Peralta de Constandse, presidenta Estatal de Damas Voluntarias, Mara Lezama salió a las calles a botear, acompañada de la presidenta honoraria del DIF, Verónica Lezama.

Durante el evento, el delegado estatal en Quintana Roo, Carlos Constand Madrazo, destacó que la institución cumple 116 años de historia “siendo esperanza cuando parece que ya no la hay”, y subrayó que mantener en operación sus ocho delegaciones en el estado representa un costo anual superior a los 80 millones de pesos.

Detalló que en 2025 se brindaron 225 mil atenciones en la entidad, de las cuales el 9 por ciento correspondieron a servicios de ambulancia. Con base en los registros de traslados y la intervención de paramédicos, estimó que más de 2 mil personas continúan con vida gracias a la atención oportuna de la institución.

“El emblema que portamos representa humanidad, neutralidad e independencia. Cada peso donado se convierte en gasolina para una ambulancia, en equipo médico, en capacitación y en atención para quien no puede pagarla”, expresó.

En su intervención, la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, afirmó que la colecta no es solo un ejercicio de recaudación, sino una reafirmación de identidad como ciudad solidaria.

“La Cruz Roja no pregunta a quién ayudar, no distingue horarios ni circunstancias. Está cuando hay un accidente, cuando golpea un huracán o cuando una familia vive su momento más difícil. Cada ambulancia que circula por Cancún se mueve gracias a la solidaridad de miles de personas”, señaló.

Por su parte, la gobernadora Mara Lezama reconoció la labor del voluntariado, paramédicos, personal médico y administrativo, así como de las damas voluntarias y juventinos, quienes -dijo- actúan sin esperar nada a cambio.

“Cuando llega la Cruz Roja, llega la esperanza. No preguntan quién eres ni qué tienes; llegan con el único objetivo de salvar vidas”, afirmó la Gobernadora, al invitar a la ciudadanía a domiciliar donativos y reflexionar sobre la importancia de sostener una institución que atiende emergencias todos los días del año.

Bajo el lema “Esto que ves, lo hacemos juntos”, la colecta 2026 busca ampliar la base de donantes y fortalecer la capacidad de respuesta ante accidentes, desastres naturales y emergencias médicas en todo el estado.

El arranque concluyó con un exhorto a empresarios, universidades, medios de comunicación y ciudadanía en general a sumarse activamente, con la premisa de que cada aportación, por pequeña que sea, puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.

También estuvieron en este inicio de la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana el secretario de Salud Flavio Carlos Rosado, a quien Carlos Constandse reconoció su aportación con el programa prevención de accidentes y primeros respondientes, que en dos años ha llegado a 662 escuelas, con cerca de 42 mil alumnos y más de 7 mil docentes y padres de familia, lo que ha permitido reducir accidentes en escuelas y domicilios.

Participaron Humberto José Blanco Campos, consejero local de la Cruz Roja Mexicana Delegación Cancún, y Mariana Jamit Ramírez, coordinadora local de Damas Voluntarias.