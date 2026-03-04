Manolo Jiménez da la bienvenida a 384 nuevos elementos de la Policía y Fiscalía de Coahuila

Nuevos elementos de la Policía y Fiscalía de Coahuila

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas presidió la ceremonia de graduación interinstitucional de cadetes de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública, elementos que llegan a fortalecer el modelo de seguridad y el blindaje de la entidad.

“Me dio mucho gusto acompañar en su graduación a 384 jóvenes valientes y patriotas que se incorporan a la Policía Estatal y Fiscalía del Estado para ayudarnos a seguir haciendo de Coahuila uno de los lugares más seguros de México para vivir con nuestras familias. Gracias por su solidaridad y felicidades por cumplir con su academia, les deseo el mayor de los éxitos en en esta nueva encomienda. Cuenten conmigo siempre. Recuerden que aquí en Coahuila la seguridad la construimos y fortalecemos todos los días, trabajando en equipo, con voluntad y acciones contundentes”, indicó el gobernador.

Asimismo, precisó que Coahuila es un estado de instituciones fuertes, “por eso estamos blindados, por eso se han logrado los indicadores de seguridad que tiene el estado”.

Manolo Jiménez expresó que en la entidad existe un modelo de seguridad donde se trabaja con prevención, proximidad, inteligencia y fuerza; se trabaja de manera coordinada entre todas las instituciones federales, estatales y municipales, y enfatizó que son más de 10 mil los elementos se seguridad que laboran por todo Coahuila.

“Pero uno de los factores por los que somos fuertes, y por el que somos de los estados más seguros del país, es porque tenemos a las y los mejores elementos”, apuntó.

Jiménez Salinas dijo sentirse sumamente orgulloso de las fuerzas de seguridad y que por eso contarán con todo el apoyo de la administración estatal, “y por eso es importante que sigamos trabajado en la misma sintonía”.

De la misma manera, pidió a los graduados que sigan ayudando a blindar Coahuila, y abundó que en el tema de seguridad no se puede bajar la guardia.

“Yo los convoco a que sigamos trabajando unidos para, juntas y juntos, seguir construyendo la grandeza de este gran estado de Coahuila de Zaragoza”, destacó.

Hugo Gutiérrez Rodríguez, secretario de Seguridad Pública comentó que bajo la visión y liderazgo de Manolo Jiménez, en la entidad se ha consolidado y se tiene un modelo de seguridad que hoy es referente nacional.

Informó que hoy se integran 202 nuevos Policías Estatales y 48 elementos de la Policía de Acción y Reacción, mujeres y hombres preparados para proteger, servir y actuar con firmeza cuando la sociedad más lo necesita.

Además, puntualizó que se fortalece también la Fiscalía General del Estado al incorporarse 57 nuevos ministerios públicos, 29 peritos y 48 agentes de la Policía de Investigación Criminal.

En conjunto son 384 nuevos elementos que se suman a las instituciones responsable de cuidar la paz, el orden y la seguridad de los ciudadanos.

Solamente en la capacitación, se invirtió un monto cerca a los 37 millones de pesos, destinados a su formación y profesionalización

“Hoy, al graduar esta generación, reafirmamos el compromiso del gobierno de Manolo Jiménez de tener un Coahuila seguro, en orden y con instituciones fuertes y coordinadas”, mencionó Hugo Gutiérrez.

Federico Fernández Montañez, fiscal general del Estado, precisó que la seguridad en Coahuila se ha logrado gracias a que todas las instituciones tienen un mismo objetivo, que es cuidar a las familias.

Desde el inicio de esta administración se han destinado miles de millones de pesos en compra de vehículos, armamento equipamiento, cámaras de seguridad e infraestructura de seguridad, así como los 15 cuarteles para la Policía Estatal, el Ejército y la Marina, así como los arcos carreteros de seguridad en las diversas entradas del Estado.