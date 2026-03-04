Padres de familia se manifiestan contra alcaldesa de Tecámac por prohibir uso de instalaciones deportivas

Padres de familia se manifiestan en Tecamac

Ante la decisión de la presidenta municipal, Rosi Wong, para prohibir el uso de instalaciones deportivas, padres de familia se manifestaron pues declaran que afecta directamente a cientos de niños, niñas y jóvenes.

Colocaron cartulinas en puntos como como el Ágora en Villa del Real, en los deportivos de Héroes Jardines, Galaxia, en el Parque Ecológico y en el Deportivo Sierra Hermosa frases como: “en Tecámac no manda la gente como decías Rosi Wong”, “Gobernadora Delfina Gómez apóyenos para tener acceso al deporte, “Rosi Wong queremos jugar fútbol”, entre otras.

Hace dos semanas, el Instituto Municipal del Deporte (Imdeporte) envió un oficio en el que establece que cualquier uso de las instalaciones deportivas municipales, utilización del nombre, imagen o representación institucional del Imdeporte Tecámac, así como la realización de actividades que impliquen vinculación oficial con el Instituto posterior al 31 de diciembre del 2025, carece de autorización y validez jurídica.

Los padres de familia señalan que esta negativa a que se practique el deporte esta argumentado por el término de un contrato con la A.C. Centro de Formación Cultural y Deportiva Tecamaquenses Cada vez más Ganadores.

También advirtieron que preparan movilizarse en el Palacio de Gobierno de Toluca, para solicitar apoyo de la gobernadora y exponer la situación que por una decisión política y no deportiva, afecta a cientos de jóvenes.