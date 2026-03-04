Protesta de trabajadores de Universidad de Chapingo colapsa vialidades de CDMX durante tres horas

Protesta de trabajadores de Universidad de Chapingo colapsa vialidades durante tres horas

Integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Chapingo realizaron una manifestación que provocó afectaciones viales durante varias horas en la alcaldía Benito Juárez, donde además se registraron incidentes entre los propios participantes, según videos difundidos en redes sociales.

La protesta se llevó a cabo en el cruce de avenida Universidad y avenida Félix Cuevas, donde los manifestantes mantuvieron un bloqueo que se prolongó por al menos tres horas y generó un colapso en la movilidad de la zona, con tránsito detenido y congestionamientos en vialidades cercanas.

La movilización fue encabezada por el dirigente sindical Jorge Ibarra. Durante el desarrollo de la protesta se observó desorganización entre los participantes. En videos difundidos en redes sociales se aprecia a algunos integrantes presuntamente en estado de ebriedad, así como discusiones y peleas entre miembros del propio contingente.

Jorge Ibarra, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Chapingo

También se reportaron personas detenidas en el contexto de la manifestación.

La interrupción del tránsito generó afectaciones que se extendieron hacia vialidades alternas utilizadas por automovilistas y transporte público para evitar la zona bloqueada.

Durante el tiempo que permaneció la protesta, usuarios en redes sociales reportaron largas filas de vehículos y retrasos en los traslados cotidianos, especialmente en horas de alta afluencia. La circulación comenzó a restablecerse de manera gradual una vez que los manifestantes se retiraron del cruce.