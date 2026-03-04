Puebla concreta traslado seguro de mexicanos varados en Jerusalén

El Gobierno del Estado de Puebla informó que se concretó el traslado seguro de 36 mexicanos que permanecían en Jerusalén ante el conflicto bélico en Israel, de los cuales 21 son poblanos. El grupo ya se encuentra en ruta de regreso a territorio nacional con respaldo institucional y acompañamiento diplomático.

Bajo una política basada en el humanismo y sin distingo alguno, la administración estatal dio seguimiento puntual a la situación de los connacionales, en coordinación con la Embajada de México en Israel y la Arquidiócesis de Puebla. Se prevé que las y los mexicanos arriben al país el próximo domingo, en condiciones seguras.

El gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que, en cualquier parte del país y del mundo donde se encuentren poblanas y poblanos, su gobierno brindará apoyo cuando así lo requieran.

“Siempre que las y los poblanos necesiten ayuda, el Gobierno del Estado estará presente para otorgar auxilio”, señaló el mandatario, al recordar que su administración ha actuado de manera solidaria en otras situaciones, como ocurrió recientemente con familias poblanas en Jalisco ante un operativo desplegado en esa entidad.

Por su parte, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, detalló que los 36 connacionales se encuentran en buenas condiciones y ya son trasladados vía terrestre desde Israel hacia El Cairo, Egipto. Posteriormente, realizarán su viaje por vía aérea en tres bloques, partiendo desde Madrid, España, para finalmente arribar a México el próximo domingo.

Aguilar Pala explicó que, por instrucciones del gobernador Alejandro Armenta Mier, se mantuvo comunicación permanente con el grupo para garantizar su seguridad y acompañamiento logístico durante todo el proceso de retorno.

Asimismo, destacó la coordinación con la Arquidiócesis de Puebla, encabezada por el arzobispo Víctor Sánchez, así como el apoyo del sacerdote Alfredo Rodríguez, quien permanece en la región y fungió como enlace para facilitar la comunicación y el acompañamiento en territorio.

Las autoridades estatales subrayaron que esta acción refleja el compromiso del gobierno poblano con la protección y el bienestar de sus ciudadanos, más allá de fronteras, actuando de manera inmediata ante situaciones de riesgo internacional.