Salomón Jara entrega nuevo equipo tecnológico a 262 escuelas de Oaxaca de Juarez

Salomón Jara entrega nuevo equipo tecnológico a escuelas

El Gobernador Salomón Jara Cruz entregó equipamiento tecnológico a 262 escuelas de educación básica en el municipio de Oaxaca de Juárez, con el objetivo de fortalecer el aprendizaje y modernizar los entornos escolares.

Esta obra requirió una inversión federal superior a 33 millones de pesos y trae beneficio para más de 42 mil estudiantes

“Demostramos que sociedad y gobierno caminamos unidos para fortalecer nuestro tejido social; seguiremos trabajando en territorio, escuchando y atendiendo las necesidades de cada plantel con acciones concretas”, expresó el gobernador.

El material entregado esta conformado por 524 computadoras y 262 proyectores y ayuda a los docentes y alumnos para tener clases más dinámicas e incluyentes de acuerdo a los retos actuales.