Tamaulipas impulsa el aprendizaje matemático con la Feria de las Maté

Tamaulipas impulsa el aprendizaje matemático con la Feria de las Maté

El Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Educación y Formación (SET), llevó a cabo en la capital estatal la Feria de las Maté, un evento educativo y participativo orientado a fortalecer el aprendizaje de las matemáticas entre estudiantes de educación básica y media superior. Esta feria forma parte de una estrategia más amplia para fomentar el pensamiento lógico, la resolución de problemas y el gusto por las matemáticas desde temprana edad, como herramientas fundamentales para el desarrollo académico y profesional.

La Feria de las Maté se realizó en un ambiente dinámico, lúdico y colaborativo, con la participación de alumnos, docentes, madres y padres de familia, así como autoridades educativas. En el evento se montaron diversas actividades, stands y retos matemáticos que buscaron motivar a las y los estudiantes a explorar los números de forma creativa y contextualizada, más allá de los métodos tradicionales.

Durante la inauguración de la feria, representantes de la SET destacaron que este tipo de eventos permiten acercar a las y los estudiantes a las matemáticas de una manera significativa, convirtiendo conceptos abstractos en aprendizajes concretos a través de experiencias interactivas. Se señaló que la pandemia y los cambios recientes en los modelos educativos han puesto de manifiesto la importancia de reforzar áreas como esta, considerada fundamental para el rendimiento académico general.

Los organizadores explicaron que la Feria de las Maté contempló actividades como competencias de resolución de problemas, demostraciones prácticas, juegos de lógica, exhibiciones y talleres en los cuales los estudiantes pusieron a prueba su ingenio y habilidades matemáticas. También se contó con la participación de docentes que compartieron métodos innovadores de enseñanza para inspirar tanto a sus pares como a las familias presentes.

La feria incluyó espacios de interacción con recursos tecnológicos y herramientas pedagógicas que acercan las matemáticas al cotidiano, mediante modelos manipulativos, retos de geometría, estadística aplicada, rompecabezas matemáticos y competencias de cálculo mental. Uno de los objetivos principales fue que los estudiantes experimentaran la aplicación de las matemáticas en diversos contextos reales desde temas de finanzas básicas hasta mediciones en proyectos de ciencia para reforzar la percepción de esta disciplina como una herramienta útil y accesible.

Asimismo, las autoridades educativas presentaron resultados preliminares de evaluaciones internas y diagnósticos que muestran la necesidad de incentivar el aprendizaje matemático entre los estudiantes tamaulipecos, con el fin de mejorar los indicadores de rendimiento académico y preparar a las generaciones futuras para retos educativos y profesionales más exigentes.

La Feria de las Maté se desarrolló con una visión inclusiva, dirigida no solo a estudiantes con alto rendimiento, sino también a quienes presentan dificultades en la materia, para que puedan encontrar nuevas formas de comprender los conceptos y recuperar la motivación. Esto responde a una de las prioridades de la SET: garantizar que ninguna alumna o alumno quede rezagado, promoviendo estrategias educativas centradas en las necesidades individuales.

El evento también sirvió para crear vínculos entre escuelas de diferentes niveles y regiones de Tamaulipas, pues a través de las dinámicas colaborativas los participantes compartieron experiencias educativas, métodos de estudio y proyectos escolares que integran las matemáticas de forma creativa.