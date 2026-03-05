Ayuntamiento de Tlaxcala lleva a cabo “Composta de hoyo”, actividad enfocada a la conciencia ambiental

“Composta de hoyo”, una actividad enfocada en fortalecer la conciencia ambiental y promover la reducción de residuos orgánicos en los hogares (Ayuntamiento Tlaxcala de Xicohténcatl)

El Gobierno Municipal de Tlaxcala, que preside el alcalde Alfonso Sánchez García, a través del Instituto Municipal de la Mujer, llevó a cabo la clase “Composta de hoyo”, una actividad enfocada en fortalecer la conciencia ambiental y promover la reducción de residuos orgánicos en los hogares.

Durante la sesión, las participantes conocieron que la composta de hoyo es un método sencillo y directo que consiste en reciclar los residuos orgánicos enterrándolos en la tierra, permitiendo así su descomposición natural evitando la contaminación.

Asimismo, se dieron a conocer las herramientas que se necesitan para la producción de abono orgánico sin costo, favoreciendo que los ciudadanos puedan generar alimentos dentro de su hogar, buscando también al ahorro familiar y un consumo sustentable, al tiempo que se fomenta una cultura de aprovechamiento responsable de los recursos.

La capacitación fue impartida por Hilario Corona Hernández, a través de la Brigada de Educación para el Desarrollo Rural número 19.

Con esto, el Ayuntamiento de Tlaxcala de Xicohténcatl busca impulsar las habilidades útiles para el autoconsumo, el cuidado del medio ambiente y el fortalecimiento de la economía familiar de todos los locales.