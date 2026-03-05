DIF Tamaulipas equipa desayunadores escolares y comedores comunitarios

Dif Tamaulipas

Con el objetivo de fortalecer el bienestar de las y los niños tamaulipecos, el DIF Tamaulipas, encabezado por la doctora María de Villarreal, llevó a cabo la entrega de equipamiento a planteles inscritos en el programa Desayunos Escolares y a Comedores Comunitarios, con Voluntad, Paz y Esperanza. Beneficiando así a comunidades de 23 municipios del estado.

Entre los más de 29 mil artículos que son repartidos se encuentran refrigeradores, estufas, platos, vasos, ollas y alacenas, al igual que otros insumos que permiten preparar y servir alimentos en condiciones de higiene y seguridad.

Dichas acciones benefician a más de 43 mil 400 niñas, niños y adolescentes y grupos de atención prioritaria que reciben raciones de alimento caliente todos los días en más de 640 planteles educativos y comedores comunitarios.

En el caso de Ciudad Victoria se entregaron más de mil 300 artículos que benefician de manera directa a mil 749 personas beneficiarias de 25 planteles.

Por su parte, en Ciudad Madero, se distribuyeron 2 mil 651 artículos de equipamiento para 3 mil 583 personas beneficiarias en 40 desayunadores escolares y comedores comunitarios.

Los municipios de Casas, Hidalgo, Padilla, Güémez, Jaumave, Tampico, Palmillas, Miquihuana, Altamira, Cruillas, Burgos, Aldama, Soto la Marina, Llera, Gómez Farías, Xicoténcatl, El Mante, González, Matamoros, Reynosa y Río Bravo, también recibieron la misma ayuda.

De esta manera, los Mensajeros de Paz siguen atendiendo necesidades prioritarias, en especial en el caso de alumnas y alumnos de educación básica que día con día acceden a una alimentación nutritiva.